中天電視台主播記者林宸佑涉犯國安法聲請羈押禁見獲准

中天電視台主播林宸佑涉犯國安法遭橋頭地檢署聲押獲准。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

中天電視台主播林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予數名現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，涉犯國家安全法等案件，橋頭地檢署17日聲請羈押禁見林宸佑及現退役軍人5人獲准。

橋頭地檢署陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於16 日執行搜索中天電視台記者林宸佑9名及現退役軍人，訊畢認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。