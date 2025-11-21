中天電視報「涉己新聞」挨罰160萬！ 打官司敗訴定讞拚再審也輸了
中天電視在2019年3月連兩天製播涉己新聞，指「關西機場搜救報導，被裁罰40萬元，NCC毫無說法」，翌日又播「蘇貞昌開罵10天後…NCC開罰中天100萬元」、「韓國瑜盼委員重新思考」、「韓粉挺中天高喊加油」等，NCC認為違反事實查證原則致損害公益，共裁罰160萬元。中天打官司撤銷2處分，2023年10月敗訴定讞，向最高行政法院聲請再審，昨（11/20）天又遭駁回。
中天電視在2019年2月18日「異相？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」、同年2月28日也播出「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」新聞等兩條新聞，NCC於2019年3月27日分別裁罰40萬元、60萬元。
中天電視晚間新聞旋即反擊，在3/27當晚製播「NCC重罰中天百萬」及「記者旁白：『對於關西機場搜救報導，也被裁罰40萬元，但事發第一時間各台報導角度大同小異，只有1家被罰，NCC卻毫無說法』。」
翌（3/28）日，中天午間新聞及晚間新聞也製播，「蘇貞昌開罵10天後……NCC（即被上訴人，下同）開罰中天100萬元」、「中天新聞遭重罰百萬 韓國瑜：盼委員重新思考」、「痛批NCC開罰百萬不公 韓粉挺中天高喊加油」等新聞，並在畫面左上方持續播放「報韓國瑜新聞太多」、「NCC重罰中天百萬」標題。
NCC函請中天電視陳述意見後，認為兩天的涉己報導，均違反事實查證原則致損害公共利益，已違反《衛星廣播電視法》規定，於2019年8月29日分別裁罰80萬元，共160萬元。
中天電視打行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為NCC處分沒有違誤，判斷也沒有恣意濫用的狀況，判中天敗訴。中天上訴最高行政法院。
中天電視上訴主張，NCC身為《衛星廣播電視法》的主管機關，對於涉己事務有迴避的義務，否則就會有「球員兼裁判」的公務員迴避問題，也認為如果中天沒有更正，NCC應該向法院提起損害賠償訴訟，而不是自行認定開罰，裁示客觀公正的行政程序。
但最高行認為，北高行判決沒有不適用法規或適用不當的違法情形，中天的主張無非是根據自己的主觀見解在解釋爭議。最高行指出，本院為法律審，應該以北高行判決的確定事實為判決基礎，當事人在上訴審不得提出新攻擊防禦方法或新事實、新證據的上訴理由。
此外，中天電視上訴另主張，NCC的處分片面援引廣電諮詢會議不利於中天的意見，北高行卻沒有調查廣電諮詢會議是否是否調查，屬於職權調查證據的違法。對此，最高行認為，這都是中天電視在原審言詞辯論庭終結後提出的新攻擊防禦方法，最高行無從審酌，於2023年10月12日判中天電視敗訴定讞。
中天電視不甘心，其後又向最高行聲請再審，但最高行審酌後，依然認定不具開啟再審的事由，昨（11/20）天駁回。
更多太報報導
主持詐團海撈158億！「台版Jisoo」一審重判687年半 執行24年
被唸「要等多久」他抓狂！ 假釋犯當街殺人一審判無期 二審檢察官喊「一定要押」
只為一把傘！她衰捲竊盜案纏訟1年半無罪確定 高院怒轟檢警「辦案違反比例原則」
其他人也在看
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴風圈》全智賢&姜棟元僅排第5 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 6 小時前
池昌旭《操控遊戲》化身復仇男神 興奮見都敬秀演反派：眼神瘋狂
動作韓劇《操控遊戲》由池昌旭、D.O.都敬秀及李光洙主演，開播以來熱度不斷。池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」！中天新聞網 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 11 小時前
《魷魚遊戲2》短髮世美大翻身！朴敘俊×元志安「反差CP」登場
「浪漫喜劇王子」朴敘俊回來了！他繼《金秘書為何那樣》後，時隔7年再度回歸浪漫喜劇，新劇《等待京道》攜手《魷魚遊戲2》元志安，共譜一段不平凡的初戀故事。朴敘俊透露：「現在的戲劇製作時間比過去更長，因此能以這麼有趣的作品再次和大家相見，感覺特別開心。也因為離開浪漫劇有一段時間，更想好好表現、享受演出，希自由時報 ・ 10 小時前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
羅伯派丁森加盟《沙丘3》！沙漠拍戲熱到「腦袋當機」 笑喊任導演擺佈：「想幹嘛都行！」
傳言終於成真！羅伯派丁森（Robert Pattinson）確認加盟《沙丘3》！近期為新片《去死吧，親愛的》（Die My Love）積極宣傳的他，在受訪時親口證實加入《沙丘》宇宙，還分享在沙漠片場的獨特拍攝體驗。他笑說當地高溫讓他腦袋直接停擺，整個人進入放空狀態，對導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）言聽計從！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 19 小時前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 1 天前
MLB》世界大賽G7太火燙 Netflix明年首播MLB
大聯盟今年季後賽創下8年來最高收視紀錄，世界大賽G7吸引全球5100萬人收看，更成為34年來最多人收看的大聯盟比賽。大聯盟20日公布未來3年的轉播方案，除了與ESPN維持連39季合作、NBC相隔25年重返轉播行列，串流平台Netflix更突破以往拍攝紀錄片的範圍，首次轉播大聯盟比賽。中時新聞網 ・ 14 小時前
她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁
菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指......風傳媒 ・ 22 小時前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
彩虹運輸重啟！《模範計程車3》11/21首播！5大原班人馬：李帝勳&表藝珍回歸！《模範計程車2》文彩元出場埋第三季伏筆｜播出平台、集數、更新時間看這裡
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！近期官方也曝光劇照、海報、預告等內容掀起觀眾高度期待感！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 個月前
《那張照片裡的我們》金馬首映哭成海 他當眾告白振永：帥到我心動
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》正式曝光預告，請出傳奇主播盛竹如「穿越」播報1977年新聞，彷彿回到那個青春動盪熱血的年代。該片由韓國人氣男星振永搭配李沐、宋柏緯共同主演，17、18日在金馬影展世界首映，三主演當場哭成一片。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
江宏恩《百味人生》渣到爆 遭全面反撲下場悲慘 嘆：出來混就是要還的
江宏恩在三立八點檔《百味人生》中把「渣男」演得徹底，除腳踏兩條船、玩弄感情，前妻陳妍安、現任妻子苗真同時在身邊卻仍不知收斂，反覆偷吃被抓包，終於付出代價。兩段婚姻全數破裂，連最引以為傲的兒子陳謙文都不是親生，瞬間人生歸零，落得眾叛親離。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪
社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 1 天前