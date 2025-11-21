中天電視報「涉己新聞」挨罰160萬！ 打官司敗訴定讞拚再審也輸了

中天電視台外觀。資料照。陳品佑攝



中天電視在2019年3月連兩天製播涉己新聞，指「關西機場搜救報導，被裁罰40萬元，NCC毫無說法」，翌日又播「蘇貞昌開罵10天後…NCC開罰中天100萬元」、「韓國瑜盼委員重新思考」、「韓粉挺中天高喊加油」等，NCC認為違反事實查證原則致損害公益，共裁罰160萬元。中天打官司撤銷2處分，2023年10月敗訴定讞，向最高行政法院聲請再審，昨（11/20）天又遭駁回。

中天電視在2019年2月18日「異相？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」、同年2月28日也播出「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」新聞等兩條新聞，NCC於2019年3月27日分別裁罰40萬元、60萬元。

中天電視晚間新聞旋即反擊，在3/27當晚製播「NCC重罰中天百萬」及「記者旁白：『對於關西機場搜救報導，也被裁罰40萬元，但事發第一時間各台報導角度大同小異，只有1家被罰，NCC卻毫無說法』。」

翌（3/28）日，中天午間新聞及晚間新聞也製播，「蘇貞昌開罵10天後……NCC（即被上訴人，下同）開罰中天100萬元」、「中天新聞遭重罰百萬 韓國瑜：盼委員重新思考」、「痛批NCC開罰百萬不公 韓粉挺中天高喊加油」等新聞，並在畫面左上方持續播放「報韓國瑜新聞太多」、「NCC重罰中天百萬」標題。

NCC函請中天電視陳述意見後，認為兩天的涉己報導，均違反事實查證原則致損害公共利益，已違反《衛星廣播電視法》規定，於2019年8月29日分別裁罰80萬元，共160萬元。

中天電視打行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為NCC處分沒有違誤，判斷也沒有恣意濫用的狀況，判中天敗訴。中天上訴最高行政法院。

中天電視上訴主張，NCC身為《衛星廣播電視法》的主管機關，對於涉己事務有迴避的義務，否則就會有「球員兼裁判」的公務員迴避問題，也認為如果中天沒有更正，NCC應該向法院提起損害賠償訴訟，而不是自行認定開罰，裁示客觀公正的行政程序。

但最高行認為，北高行判決沒有不適用法規或適用不當的違法情形，中天的主張無非是根據自己的主觀見解在解釋爭議。最高行指出，本院為法律審，應該以北高行判決的確定事實為判決基礎，當事人在上訴審不得提出新攻擊防禦方法或新事實、新證據的上訴理由。

此外，中天電視上訴另主張，NCC的處分片面援引廣電諮詢會議不利於中天的意見，北高行卻沒有調查廣電諮詢會議是否是否調查，屬於職權調查證據的違法。對此，最高行認為，這都是中天電視在原審言詞辯論庭終結後提出的新攻擊防禦方法，最高行無從審酌，於2023年10月12日判中天電視敗訴定讞。

中天電視不甘心，其後又向最高行聲請再審，但最高行審酌後，依然認定不具開啟再審的事由，昨（11/20）天駁回。

