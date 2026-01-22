中天電視記者林宸佑以涉嫌違反《國安法》遭倉促羈押／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

中天電視台記者林宸佑因涉嫌違反《國安法》及《貪污治罪條例》，遭高雄橋頭地檢署裁定羈押禁見。從新聞角度來看這件事被放在國安名目下，自然很容易觸動政治敏感神經，而如此倉促羈押的程序是否符合正當性與比例原則亦遭法界質疑。

中天電視台已於第一時間發表聲明，表示公司對該案情毫無知悉，無可回應，希望司法公正審理，勿枉物縱，外傳中天遭搜索，並非事實，請各界勿傳播假訊息。可謂不偏不倚，嚴守偵察不公開份際。

台灣基進黨的吳欣岱卻跳出來喊燒、蹭熱度，用一堆莫須有的罪名指控中天，非得和林宸佑產生連結甚至暗示其受指使！目前相關證據，檢方皆未揭露，吳欣岱以政治辭令無線上綱，不懂新聞自由，也沒有法治觀念，違反無罪推定原則，形塑輿論審判。

難道台灣人民就不能有疑美的權利？只能緊抱美國大腿、唯綠是從？淪為一言堂、說跟民進黨一樣的話？川普政府以關稅為刀俎，視盟友為魚肉，準備強取豪奪格陵蘭島，台積電硬生生被挖去一大塊變成「美積電」，1.25兆特別軍費只能照單全收，從來沒有討價還價的空間，這就是吳欣岱口中的真朋友？

媒體人面臨的風險和普通人不同，報導特殊議題時既要保護消息來源也要避免涉入違法行為。國安案件往往會有保密考量，檢方不公開細節亦屬常見，問題是保密不能成為長期不透明的藉口，甚至成為「綠色恐怖」的打手，尤其牽涉到公民權利和新聞自由時更應慎重。

目前可查的公開信息有限，我們能做的就是等待檢方和法院公佈更多資料以供判斷，在資訊尚未完整前，輕率下對當事人引發公共討論並不公平。吳欣岱為了選舉蹭流量，意識形態無限上綱，為何不敢批評三民自？這樣的格調還是省省吧！(圖翻攝網絡)