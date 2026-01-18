即時中心／潘柏廷報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑，涉嫌收賄現役軍人，再由現役軍人將軍事資料交給中國人士觸犯《國安法》等罪，橋頭地方法院昨（17）日裁定收押禁見，消息一出受到各界高度關注。由於林宸佑今（18）日在看守所的第一頓早餐是包子，因此，網紅四叉貓在臉書特別標註藍委徐巧芯，提問是否會在明（19）日早上會買60顆包子和綠奶茶請大家吃嗎？網友則大酸「肯定馬上切割」。

四叉貓今日在臉書標註徐巧芯，並提到，上次徐巧芯看到前桃園市長鄭文燦被收押的第一頓早餐是黑糖饅頭，隔天（2024.7.12）就買了60份黑糖饅頭到立法院請大家吃，林宸佑當時去採訪也拿了一顆吃。

如今，這次林宸佑因為涉及國安法被羈押禁見，四叉貓便問，身為林宸佑好朋友且關心監獄伙食的徐巧芯「明天早上會買60顆包子＋綠奶茶請大家吃嗎？」，網友則狂酸「肯定馬上切割」、「她消失好幾天了，可能要協尋了」、「巧芯的好友剩幾個沒被關？」等留言。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中天馬德收押首頓早餐曝！徐巧芯被標註問一事 網留6字無情開酸

