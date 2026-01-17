中天馬德遭羈押！吳靜怡：該不會跟「這人」有關？

社會中心／綜合報導

橋頭地檢署昨（16）日大動作展開搜索，高雄市調處前往《中天新聞台》明星主播「馬德」林宸佑在台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，經移送法院審理後，法院稍早裁定收押禁見。對此，政治評論員吳靜怡在社群上發文直言：「該不會跟『吉祥』有關？」。





中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押禁見！吳靜怡直喊：該不會跟「吉祥」有關？

中天主播馬德疑涉犯國安法遭羈押禁見。（圖／翻攝自臉書@馬德愛破音 中天林宸佑 ）

中天新聞台明星主播「馬德」林宸佑，在稍早因疑涉犯《國安法》，遭法院收押禁見，消息一出立刻引發軒然大波。對此，吳靜怡在Threads上發文指出，「該不會跟『吉祥』有關？呵呵」。並補充說明「吉祥」這號人物，根據裁判書，「被告陳○勇於網路上結識暱稱『吉祥』之大陸人士，並同意以相當對價，接續為下列違背職務、收受賄賂之行為利用職務上之機會，查知屬於應秘密之軍方編裝武器、AAV 型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿及每日保養紀錄表等文書、電磁紀錄，並以手機拍攝成數位照片，而違背職務以通訊軟體Telegram傳送予暱稱『吉祥』之人」。

廣告 廣告

中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押禁見！吳靜怡直喊：該不會跟「吉祥」有關？

吳靜怡在社群發文猜測馬德被收押禁見，可能與「吉祥」有關。（圖／翻攝自吳靜怡Threads）





據了解，目前尚不清楚林宸佑涉犯《國安法》的確切罪嫌為何，但外傳檢調昨日是在林的租屋處外守株待兔，待他返家之後，便直接將人帶入屋內執行搜索，隨後將人帶回高雄；初步掌握，除林宸佑外，涉入本案的有3位民間人士、2位軍方人士，總共6人。此外，據《ETtoday新聞雲》報導，中天新聞台回應表示，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押禁見！吳靜怡直喊：該不會跟「吉祥」有關？

更多民視新聞報導

飛官辛柏毅墜海失聯！隊長悲吐：冰島、芬蘭是他一輩子夢想

疑涉國安法 《中天》主播「馬德」林宸佑遭羈押禁見

中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想

