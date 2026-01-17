《中天》主播林宸佑涉吸收軍人助中國發展組織 國防部回應了

即時中心／徐子為報導



高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院稍早裁定收押禁見。對此，國防部表示，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。





國防部今表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。



國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。



據了解，檢調昨是在林的租屋處外守株待兔，待他返家之後，便直接將人帶入屋內執行搜索，隨後將人帶回高雄；初步掌握，除林宸佑外，涉入本案的有3位民間人士、2位軍方人士，總共6人。



據了解，林宸佑被中國吸收，檢調連月來跟監埋伏，發現他行徑大膽，還接觸多名軍方人士，目前除林宸佑遭收押禁見，還有其他退役軍人共犯仍在開庭中。





