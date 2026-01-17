民視新聞／顏一軒、梁駿樂報導

橋檢昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪將他帶回，橋院今（17）日下午裁定包含林男在內的6人羈押禁見。對此，民進黨立法院黨團副幹事長沈伯洋回應，結果應交由司法審判，但國人須注意，特定台媒常出現應和中國的言論，已經成為台灣最大的國安危機。





沈伯洋表示，關於《中天》主播現在涉入一起收押禁見的案件，因為畢竟這是一個進行中的司法案件，不便多做評論，結果為何應交由司法來審判，但大家必須要注意的是，無論最後的結果為何，台灣媒體時常性出現應和中國的言論。

他進一步舉例，前幾天台美對等關稅公布稅率時也是，中國官媒說什麼，特定台媒就跟著說什麼，如果這樣子的話，即使在今天沒有《國安法》的狀況之下，也會藉由特定媒體不斷吸收中國所想要餵養的資訊，這才是台灣現在最大的國安危機。

最後，沈伯洋強調，至於是否有些人在當所謂的「中間人」，又是藉由跟中國、台灣的地方接觸來去提供利益，必須交由司法來判定。







原文出處：快新聞／《中天》林宸佑涉國安法遭收押 沈伯洋：台媒應和中國言論成國安危機

