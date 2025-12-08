《中天》重返52台？NCC代理主委：難度很高 幾乎不可能
[Newtalk新聞] 立法院交通委員會今（18）日審查「衛星廣播電視法」修正草案，俗稱「中天條款」攸關中天復台一事。但國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹對此表示，就算法案順利通過，但由於有線電視經營權須由NCC委員會決議，現在NCC委員人數不足4人，所以無法處理。而且52台頻道目前已有其他業者（華視），涉及商業機制中的第三方利益，在法律執行面的難度很高；換句話說，中天想重返52台「幾乎不可能」。
中天新聞台在2020年換照遭NCC否決，兩方行政訴訟仍在進行中。國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，被稱為「中天條款」，國民黨團上週提案逕付二讀。
國民黨立委廖先翔質詢時指出，假設此次修法通過，NCC對中天案會如何處理？陳崇樹答詢，倘若最終一切救濟手段都確定通過的話，NCC會依法行政，但有線電視頻道業者的經營權，須由委員會處理，目前NCC委員人數不足4人，無法召開正式的委員會，因此無法處理。陳崇樹也說，倘若中天要回到原來的頻位（52台），涉及商業機制的第三方利益，在法律執行面確實有不小的挑戰難度。他舉例，那棟房子現在已有新的租客，你要把現在的租客請走，就會產生新的問題。意謂中天想重返52台「難度很大」、「幾乎不可能」。
將請扁開政論節目？NCC：鏡電視此舉是違法行為
藍推「中天條款」逕付二讀？黃國昌：換照機制需透明、勿黑箱
