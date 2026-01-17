中天＂馬德＂林宸佑涉入國安洩密案 橋檢搜索拘提羈押禁見

政治中心／綜合報導

中天新聞台綽號馬德的記者主播林宸佑，傳出捲入橋頭地院偵辦的國安案件，根據了解，他以數千到數萬元不等的資金，提供給現役軍人，再由現役軍人交付軍中資訊給中國人士，檢調16日大動作搜索林宸佑住處，今天（17日）下午法院裁定羈押禁見，對此，馬德任職的中天新聞發出聲明表示公司對案情毫無所悉，無可回應。





中天「馬德」林宸佑涉入國安洩密橋檢搜索拘提羈押禁見

中天新聞主播記者林宸佑遭爆涉入國安法 檢調1/16大動作搜索他的住處（圖／FB馬德愛破音 中天林宸佑）

橋頭地院告示板，出現林O佑，他是綽號"馬德"的中天記者林宸佑，因為涉犯貪汙治罪條例及國安法，遭到羈押禁見。

聲源：襄閱主任檢察官顏郁山：「記者林男涉嫌提供，數千元至數萬元不等之金額，給現役軍人，再由現役軍人提供，軍事上有關之資料給大陸人士。」





中天「馬德」林宸佑涉入國安洩密橋檢搜索拘提羈押禁見

林宸佑1/16遭檢調大動作搜索 法院裁定羈押禁見(圖／民視新聞）









根據了解，馬德會被搜索，是因為檢方日前在偵辦海軍陸戰隊，陳姓中士拍攝揮舞五星旗投共案時，追查溯源，在第四波調查行動，

發現馬德疑似將數千到數萬元不等金額，給一名現役軍人，再由現役軍人，交付軍事資料給中國人士，在這波行動中，總計羈押馬德及五名現退役軍人，但這筆金流從哪來的？也成為檢調偵辦重點之一。

非本案律師陳君瑋：「若最後檢調偵辦出來的結果，他的資金來源，涉嫌是由境外敵對勢力，所謂的對岸的中國提供，那他等於是類似於一個白手套的性質，中介人角色，縱然不是他自己去宣誓效忠，或其他違反國安法的行為，但是已經參與犯罪組織，跟犯罪行為裡面。」





中天「馬德」林宸佑涉入國安洩密橋檢搜索拘提羈押禁見

檢調查出馬德涉嫌給現役軍人數千到數萬元 再由軍人交付軍事資料給中國人士（圖／民視新聞）









馬德捲入國安法，住處遭大舉搜索，任職的中天新聞也在第一時間發聲明表示，"公司對案情毫無所悉，無可回應"，也澄清"外傳中天遭搜索，並非事實"，不過根據了解，目前涉案至少約10多名軍人，遭到收押。

聲源：國防部副發言人喬福駿：「全案已進入司法程序，相關案情不予評論，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，將持續教育官兵，辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常。」

從軍人投共案，意外查出連採訪記者都涉案，是否還有下一波搜索行動，又或是更多軍中未爆彈？國防部以偵查不公開為由，一切交由檢調偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

