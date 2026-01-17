中天＂馬德＂林宸佑涉入國安洩密案 橋檢搜索拘提羈押禁見

政治中心／綜合報導

中天新聞台綽號馬德的記者主播林宸佑，傳出疑似收受中國資金，橋頭地院以違反國安法拘提他，並且搜索住處，今天下午院方裁定羈押禁見。對此，馬德任職的中天新聞發出聲明表示公司對案情毫無所悉，無可回應。





橋頭地院的告示板上，出現林O佑，他是中天記者暱稱馬德的林宸佑，原因是涉犯貪汙治罪條例和國安法遭羈押禁見，而且和橋頭地檢署正在偵辦的國安案件有關。

聲源：襄閱主任檢察官顏郁山：「記者林男涉嫌提供新台幣，數千元到數萬元不等之金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料，給大陸人士。」

去年七月漢光演習期間，總統賴清德到左營營區，視察防禦性布雷的操作情形，海軍陸戰隊一名陳姓中士將內容洩密給對岸，傳出檢方懷疑馬德涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，大舉搜索林宸佑等人住所，由於罪證相當明確，橋頭地院裁定將林宸佑收押禁見。

立委（民眾）張啓楷：「收押禁見（太離譜了太扯太扯），請一定要勿枉勿縱，不要有司法迫害。」

立委（民）沈伯洋：「進行中的司法案件，我覺得不便多做評論，但是我們必須要注意的是，無論最後的結果為何，台灣的這些媒體，時常性地應和中國的言論，這才是台灣現在最大的國安危機，至於是不是有些人在當所謂的中間人，這個就必須交由司法來判定。」





但得知馬德遭羈押禁見，陳智菡第一時間發文，一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？他任職的中天則發聲明表示，"公司對案情毫無所悉，無可回應"，也澄清"外傳中天遭搜索，並非事實"。其實林宸佑引發爭議不是第一次。

時任立委賴品妤vs.中天記者林宸佑（2023）：「委員妳自己的爭議要不要講清楚，不要推我不要推我你為什麼推我，我沒有推妳你幹嘛推我，我剛剛完全沒有推到妳，你為什麼要推我，你夠了嗎。」





2023賴品妤競選立委連任，馬德近身採訪，爆發衝突，2022曹興誠召開記者會，也曾爆發口角，當時中天和馬德還對曹興誠提告誹謗，檢方認為非毫無憑據不起訴，如今馬德再傳涉犯國安法，橋頭地院只證實遭羈押禁見，但羈押理由因涉及偵查不公開，不便說明。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

