中天「馬德」涉國安法遭收押！ 專挑台派搏流量黑歷史全曝光

林宸佑在中天新聞台有「馬德」之稱。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

中天新聞台主播兼記者、綽號「馬德」的林宸佑，驚傳疑因收受中國資金，涉嫌違反《國安法》，昨（16日）上午遭橋頭地檢署指揮高雄市調處搜索，並將其拘提帶回偵訊。檢方複訊向法院聲請羈押禁見獲准。這位昔日以犀利風格著稱，多次與綠營民代及台派人士爆發衝突的記者，已淪為階下囚，過往的爭議言行也被攤開。

林宸佑在中天新聞台有「馬德」之稱，經營個人粉專，時常與泛綠支持者（青鳥）筆戰，他在立法院採訪期間，常以挑撥情緒、拿著麥克風緊迫盯人的方式「堵麥」民進黨立委，民進黨團總召柯建銘都曾多次遭其鎖定。

林曾在大罷免期間，拿著麥克風追著柯建銘問：「誰是雜質。」由於林獨樹一格的採訪風格，被特定支持者追捧為明星記者，還在所屬電視台擁有「馬德有事嗎」專屬直播節目時段，並利用粉專推播自己的新聞及言論，成為中天力捧的明星記者。

林宸佑過去最廣為人知的爭議，莫過於2023年與時任民進黨立委賴品妤的推擠衝突。當時賴品妤在受訪時發生推擠，質問林：「你為什麼要推我？」並在臉書發文控訴遭中天記者撞倒、惡意製造假新聞。林宸佑事後不滿提告妨害名譽，但台北地檢署調查後認定，賴品妤是根據自身經歷發表評價，將賴處分不起訴。

聯電前董事長曹興誠2022年9月宣布恢復中華民國國籍時，林宸佑在記者會上提問，遭曹興誠當場洗臉：「中天我不回答，這匪嘛這個」、「顛倒黑白罪惡之大成」。事後曹興誠更在廣播節目加碼直言：「我可以證明你們就是匪台。」中天與林宸佑氣憤提告公然侮辱及誹謗，但北檢認為曹興誠的言論並非毫無憑據的謾罵，同樣給予不起訴處分。

除了官司纏身，林宸佑在立院的採訪風格也屢次引爆衝突。2024年，他曾質疑立委黃捷為提早佔領議場找鎖匠開門，當面質問：「為什麼找鎖匠開門？」此舉瞬間點燃現場綠委怒火，眾人回嗆：「證據在哪裡？」「鎖匠在哪裡？」雙方火藥味十足。

橋頭地檢署懷疑林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，指揮調查局大舉搜索林宸佑等人住所，由於有人已和盤供出案情，罪證相當明確，橋頭地院今天下午開庭不久後，裁定將林宸佑收押禁見。

