中央上修GDP喊景氣好 104人力銀行揭「年終」好心酸
儘管中央政府樂觀看待經濟前景，但基層勞工的年終獎金卻未能同步感受暖意。
主計總處近期因AI商機催動出口與投資，將台灣2025年經濟成長率（GDP）預測上修至至少5.5%以上，可望趨近6%。然而，104人力銀行今（18日）發布的最新調查顯示，企業年終獎金的發放卻呈現緊縮態勢，凸顯出當前產業獲利極度不均的薪資M型化趨勢。
薪資M型化明顯 有點「薪酸」
根據104人資學院《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，雖然68%的企業預期會發放年終，但平均發放月數預期為1.56個月，較去年實際發放的1.62個月微幅下滑，相當員工減少了1.8 天的薪資，顯示企業在年終發放上趨於謹慎，更令人傷心的是，仍有6%的企業預計今年將不會發放年終獎金。
這波AI熱潮帶動的經濟紅利集中於特定產業。年終獎金排名前五高的產業，多具備高獲利或高技術門檻的特性。其中，受惠最大的半導體業以平均 1.98 個月的年終稱霸各產業，營建業1.73 個月緊追在後。
與此形成強烈對比的是，低獎金產業主要集中於景氣受限、人力密集的內需型服務業。年終最低的產業中，出版及藝文相關業僅有0.78個月墊底，住宿服務業0.97個月和餐飲服務業1.07個月同樣表現低迷。
加強雇主品牌助力人才招募
104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，高科技業調薪幅度強勁，人才持續往高薪產業集中，將造成相對低薪產業的人才需求壓力更大。
舉例來說，雖然台灣整體年薪總額中位數為67.3萬元，但像類比IC設計工程師等高薪職務年薪可達170.8萬元，這巨大的薪資落差，讓整體經濟成長率上修的喜悅，在許多行業中顯得心酸。
羅悅華建議，這些受制於景氣的低薪產業，應同步加強雇主品牌、以福利與企業形象來補強，以吸引有熱情的優秀人才。
