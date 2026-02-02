中央不准年貨大街設吸菸室？北市府曝卡關理由 藍營粉專酸：賴政府邏輯挺好笑

台北市推動無菸城市，在年貨大街試辦擴大禁菸範圍，但北市研考會主委殷瑋曝，函文中央詢問是否能在路邊設密閉吸菸室，答案卻是法規不允許，因密閉空間屬室內，而室內不允許吸菸。對此，藍營臉書粉專政客爽Po文表示，「這個邏輯滿好笑的」，不少民眾也在下方留言表達不理解。

政客爽在臉書上分享，殷瑋近日在Youtube發布走訪年貨大街的影片，殷瑋在片中提到，考察日本看到有設置戶外吸菸室，北市衛生局發函詢問中央，得到的回應卻是，若在路邊放置貨櫃、吸菸室，其設備標準都符合的情況下，還是不能設置，因為四面密閉就是室內，根據法規室內不能吸菸。

廣告 廣告

對此，政客爽表示，蔣萬安宣布推動無菸城市，台北市想學習日本設「戶外吸菸室」，結果賴政府拒絕表示「室內抽菸不可以」，這個邏輯滿好笑的，「室內不能抽菸，原意是避免吸菸者影響不抽菸的人。室外吸菸室不能抽菸，是因為室內抽菸影響了室內抽菸的人。」

政客爽也說，「所以戶外吸菸室不可以，但柯建銘在立法院室內抽菸可以。」不少網友也在貼文下方留言，「日本哥哥可以，台灣為什麼不可以」、「……他到底在說什麼」、「機場吸煙區不就是室內吸煙？」等，表達不理解。

更多風傳媒報導

