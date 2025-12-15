中央不副署《財劃法》 許淑華擔憂：將導致地方承受雙重衝擊

《財政收支劃分法》修正案近期傳出執行爭議，行政院長卓榮泰疑似將表態不執行，對此，南投縣長許淑華今（15）日在縣政會議中表達憂心，指出若中央不予執行，地方不僅無法獲得預期增加的一般性補助款，還可能因中央通知各部會減少原有補助，導致地方承受雙重衝擊。

南投縣長許淑華。（資料圖／中天新聞）

根據南投縣府估算，新版《財劃法》通過後，南投縣統籌分配稅款預計可增加144億元。許淑華說明，扣除中央調整一般性補助款及各部會專案補助的影響後，實際淨增加金額雖不到10億元，但對地方財政仍有助益。縣府原本規劃利用這筆增加的財源，在清償債務後推動社會福利政策及地方建設。

廣告 廣告

許淑華表示，近期傳出行政院可能不執行新版《財劃法》再次修正案，令她深感憂慮。她指出，若中央不予執行，等同地方原本預期增加一般性補助款的財源無法到位，還會因中央先前通知各部會減少補助，導致地方不僅未獲預期資金，還遭扣減原有補助，造成雙重衝擊。

她進一步說明，目前中央在地方配合款比例也出現調整趨勢，例如生活圈道路補助以往達81%，未來可能大幅下降。由於預算穩定性不足，難以預測中央撥款金額，進而影響地方各項政策規劃及執行，增加施政困難度。

許淑華擔憂政院不副署財劃法將讓地方承受雙重衝擊。（圖／南投縣府）

許淑華呼籲，總統已表達希望院會間進行調節，卓榮泰院長也應與立法院多加溝通。她強調，現階段國會呈現「朝小野大」態勢，若採取對抗態度，將無助整體預算執行及地方施政。她希望中央勿因立法院與行政院對立，影響地方政府民生建設及福利推動。

延伸閱讀

國防部買炸藥只看保證金？吳宗憲打臉顧立雄：拿國軍生命開玩笑

美國說好送4架死神無人機最後改收錢？ 顧立雄出面否認

徐巧芯爆：國軍被迫自費2萬學無人機 身心調適假遭刁難淪擺設