中央不合理調整台東財力級次 立委黃建賓批嚴重排擠偏鄉建設

黃建賓要求中央，重新檢視台東縣的財力級次及相關補助標準，更公平的看待台東地方財政。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

中央最新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」出爐，原本第五級的台東縣，大幅調整為第一級，與首都台北市同列為自籌款最高比例等級。立委黃建賓指出，這不是升等的榮耀，而是沉重的負擔，中央根本是變相懲罰財政自律的台東縣，不合理的調整將造成台東縣財政巨大壓力，嚴重排擠偏鄉建設。

黃建賓指出，中央公告的財政級次第一級縣市，包括台北市、新竹縣市及台東縣，但台北市人口近三百萬，年稅收約一千八百億元，新竹縣市則擁有科學園區作為重要財源，台東縣人口只有約二十二萬，年稅收僅約十二億元，如此巨大差異，竟放在同個分配基礎，完全不合理。

未來中央將可用財力級次為理由，減少對台東的補助，使台東若要推動地方建設、社會福利，都必須承擔更高比例的自籌款，造成地方財政龐大負擔，甚至排擠其他經費。

黃建賓說，先前立法院在野黨立委共同努力下，才為台東爭取每年增加一三四億元預算，結果中央政府至今不願意執行，現在還要透過不合理的財力級次認定，欺負台東人。

他強烈要求中央，必須考量偏鄉縣市的人口結構、產業條件、稅收能力，重新檢視台東縣的財力級次及相關補助標準，用更細緻、更公平的方式看待地方財政，而不是把「財政自律」當成變相懲罰的理由。