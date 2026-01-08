中央不撥款怎麼辦？王忠銘：縣庫還有錢可撐3個月
115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，不僅影響2992億元預算，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度恐須舉債先行籌措財源因應。連江縣長王忠銘指出，中央無法撥款，對地方政府當然有影響，不過2至3個月內縣府仍可應付得過來。
由於總預算迄今未付委，中央補助款將無法動支，行政院長卓榮泰8日於行政院會點名，將衝擊屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度，恐須舉債先行籌措財源因應。
王忠銘表示，預算無法撥下，勢必影響縣政推動，無法得知立院何時通過總預算案，縣府在短期2至3個月內仍可應付得過來。目前縣庫裡還有錢，可先暫時支應。
王忠銘說，「至少現今還不需舉債」，因為很多重大工程建設仍有進度，若長久下來將無法避免舉債。
