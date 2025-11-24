中央不處理垃圾問題？ 台南藍軍建議成立環管處和資源循環工程處自救





台南發生烏樹林垃圾山大火，市議員林燕祝、蔡宗豪今天自由發言非常關切火燒山後續狀況，議員們怒批，高雄垃圾山，台南火燒山，民進黨中央面對各縣市的嚴重垃圾問題，視若無睹，讓美麗的台灣漸漸成為垃圾島。烏樹林火燒山至今仍在悶燒，臭氣從後壁飄到永康等地，嚴重影響台南人的健康。既然中央不處理垃圾問題，請黃偉哲市長能在環保局之下，成立環境管理處和資源循環工程處來自救。

林燕祝指出，後壁烏樹林廢棄物暫置區，堆置丹娜絲颱風清理出來的廢棄物約25萬公噸，周五晚間發生火警，火勢一發不可收拾，至今仍在悶燒，廢棄物濃煙隨著季風，臭味從溪北地區飄到溪南的永康、安南區等地，空氣品質非常差，讓過敏兒受不了，還有民眾從麻豆打電話給她陳情說快死了，空污沒有關係嗎？高雄垃圾山，台南火燒山，南高觀光景點再加一，為什麼有這麼多垃圾都無法處理，民進黨中央要不要好好針對問題，提出解決之策？

林燕祝說，空污問題嚴重影響市民健康，有民眾陳情二周前同一地點，就發生過垃圾火燒山，但立刻就被環保局自行撲滅，這次發生高雄垃圾山事件被查獲，這麼巧台南就發生火燒山，民眾質疑，是台南自行放火燒垃圾山，為何民眾會有這樣的質疑，原來烏樹林廢棄物暫置區有保全人員在現場，但五點下班後，晚上八點多就發生火燒山事件，消防局八點四十分接獲報案，本來台南市府要花五億元左右，來處理25萬噸的廢棄物，現在火一燒，垃圾山沒了，市府就不需要花這筆錢，這種巧合難怪民眾質疑？到底還要燒多久？民眾還要痛苦多久？

蔡宗豪也詢問烏樹林火燒山到底是人為疏忽或是肆意妄為？二個月前就有悶燒，所以該警覺垃圾山裡有很多的塑膠浪板和泡棉再發生可能性高，現在真的發生火燒山，雖然火勢撲滅，可是還在悶燒，全台南市共有14個區的空氣品質都受影響，空污從後壁一路向外向南飄到柳營、官田、善化等區，這幾天剛好是假日，好多人都出門踏青，卻要忍受空污，心情都不好。台南市在2024年的PM2.5是全台灣第一名，肺癌死亡率也是最高，值得市府有關單位重視。

環保局長許仁答詢說，是二個月前烏樹林曾發生小規模垃圾冒煙事件，情況立刻控制，週五發生的火燒山，周遭已立刻封閉，現在進入第二階段，燒過的趕緊挖開，灌水降溫，希望兩三天之內，能讓悶燒之火熄滅。

