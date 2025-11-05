中央今3度「進場」複檢豬農住家9處 結果12小時後揭曉

台中市衛生局4日進行非洲豬瘟案例場豬農住家進行第二度環境採檢。（台中市政府提供）

台中市非洲豬瘟案例場原訂3日採樣卻因發生台中市動保處人員誤入清消而延宕，5日上午10時中央已進入豬場進行第三度環境採樣，預計結果12小時後出爐；鄭照新指出，台中市政府4日對非洲豬瘟案例場豬農父子住家進行第二次採檢，採檢大門門把、冰箱門把、廚餘桶等9處，檢體出爐，和第一次採檢相同都是陰性。

衛生局說明，昨日已在地檢署協助下，將遭羈押的豬農兒子帶回位於案例場旁的住家，針對家中9處重點再度採樣，包括客廳2件（大門門把與門口綠色踏墊）、廚房4件（刀具、冰箱門把、廚餘桶與冰箱冷凍室），以及貨車3件（方向盤、駕駛座腳踏墊、輪胎），檢體昨晚已連夜送至獸醫研究所，報告稍早出爐。

台中市衛生局長曾梓展。（馮惠宜攝）

衛生局長曾梓展表示，此次為中央災害應變中心第47次會議指示之後的後續採樣行動，目的在於確認場內及豬農居家環境是否仍殘留病毒。衛生局表示，第一次採樣於10月31日進行，當時樣本全數呈陰性，但因中央要求同環境採檢須重複驗證兩次，因此啟動第二輪採樣，總計9件樣本待再度確認，結果也皆為陰性。

由於案例場在國軍大規模清消後，為免環境採樣出現偽陰性，中市府搶在5日中央至案例場進行採樣前進入豬農家中，會不會干擾到連通的豬場？衛生局長曾梓展表示，案例場封鎖後，已將豬農住家和養豬場通道先行封閉，昨天的採樣工作不會干擾案例場的環境。

對於中央對案例場3度採檢結果，鄭照新表示，目前檢驗結果皆未出爐，有消息會對外說明。

對於此次爆發非洲豬瘟疫情，外界質疑環保局未落實廚餘高溫蒸煮，以及動保處人員因誤聽指令誤入案例場清消一事事否已做出懲處？鄭照新表示，市長已責成祕書長黃崇典成立專案調查小組，會加速查核的速度，一旦有結果就會向外界報告。

