中央以司法清算花蓮徐榛蔚 國民黨團跳出來

(記者蕭文彥台北報導)花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，今年1月14日搜索光復鄉公所，約談鄉長林清水等人，偵訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林清水聲押獲准，根據「鏡檢」透露偵辦進度，究責層級將到提升到花蓮縣長徐榛蔚。



為此，國民黨團今(27)上午召開記者會，六問民進黨政府是否廢弛職務？一、避險疏散計畫是不是行政院擬定？二、地方政府有能力一天撤離8600人？三、行政院預估失準、防洪疏濬不力，結果卸責地方？四、農業部海嘯警報災發生時未施放，中央災害應變中心建議垂直避難，不是行政院錯誤決策？五、防災系統支離破碎，行政院只想甩鍋、卸責地方？六、馬太鞍溪上中下游屬中央管轄河川，9年沒有疏濬，難道不是廢弛職務？



國民黨團嚴正表示，馬太鞍溪堰塞湖災害中，看到許多鐵錚錚的證據，中央政府有其責任，這是不爭的事實，如果檢調非要把刀斧對準在野縣市長，那麼請一併偵辦中央政府相關官員。



書記長羅智強嚴正表示，民進黨擅長運用司法，把每一執政危機，變成清算在野的契機，先有高虹安市長，現有徐榛蔚縣長，明天又會是誰呢？今天再度看到「鏡檢」再度出動，所謂檢察偵查不公開，比菜瓜布都還不值，形同廢文。依據「鏡檢」披露檢調清算政敵的內容來看，羅智強要問，光復鄉發生重大災難，責任最大的中央政府，現在檢調把刀斧對著花蓮縣長徐榛蔚，請問要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來？



羅智強指出，花蓮光復鄉發生重大災害造成人命財產的損失，是國人所不樂見，但國民黨團要提出六問，要請問帶風向的「鏡檢」和民進黨，要不要把同樣廢弛職務的民進黨官員一起偵辦？一問、災害與8600人的避難疏散計畫，主管及輔導主責機關是誰？難道不就是行政院？而行政院直到去年10月16日才擬定疏散計畫草案，去年10月18日完成撤離演練。但是堰塞湖潰壩溢流的災害是在去年9月23日發生，整整慢了23天，難道不是事後諸葛嗎？行政院不用擔起責任？



二問、去年9月21日中央政府白紙黑字告訴地方政府撤離690人，一天之內又改變撤離8600人，難道不需要中央政府撤離計畫？地方政府有能力一天內完成撤離？近萬人需要撤離，難道不需要人力支援嗎？國軍人力支援和軍卡配置在哪裡？中央政府不該扮演積極角色協助調度？



三問、行政院預估失準、防洪疏濬不力，拼命卸責地方？四問、農業部應該施放海嘯警報未施放，中央災害應變中心建議垂直避難，難道不是行政院的決策錯誤、失誤？五問、災害指揮體系支離破碎，出事就要地方政府來扛？六問、馬太鞍溪上中下游屬中央管轄河川，9年水利署未疏濬，難道不是廢弛職務？



羅智強指出，依據《災防法》第35條，災害發生撤離，中央政府具有關鍵性角色，特別是農業部「土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定」明白指出，疏散路線及避難收容處所的選定，是由農業部、原民會、國防部、經濟部、交通部、衛福部及內政部「共同輔導地方政府」完成。羅智強請教民進黨政府，去年9月23日發生災害之前，疏散路線及避難收容處所的選定，上述中央單位有完成疏散撤離計畫嗎？



其次，中央政府原定撤離690人，在去年9月21日11點認為影響範圍影響人數僅690人，到了22日早上7點突然改變要撤離8600人，如此大於原先10倍人數的撤離，要地方政府在一天之內，在沒有中央政府協助、輔導的的撤離計畫之下，要地方政府如何完成？前內政部長李鴻源團隊花了一周時間，才算出結果，去年9月21日將資料交給內政部，同時根據他過去的經驗，若中央政府沒有給地方政府權限，一天之內要撤離8600人「哪有可能」、「花蓮縣政府就那麼幾號人馬」。



羅智強質疑，在防災救災體系中，明確規定疏散撤離計畫是由中央輔導地方完成，結果中央「袖手不做」、「袖手慢做」，出事全推給地方政府，難道檢調不需要偵辦中央政府官員廢弛職務嗎？行政院預估失準、防洪疏濬不力，「一再示警、卻一再疏忽」。去年7月21日到26日薇帕颱風影響馬太鞍溪形成堰塞湖，8月12日楊柳颱風進行過第一次預防性撤離295戶、697人，國民黨團早在去年8月13日就已經以附帶決議要求中央部會提出「減災、監測、疏散與工程方案」，但農業部長陳駿季明確表示「沒有立即潰堤的危險性」，這樣算不算廢弛職務？檢調要不要偵辦？



去年8月26日立院進行《728豪雨災後復原重建條例》報告，立委問到政府是否盡早處理馬太鞍溪堰塞湖，可能有潰堤危險？行政院長卓榮泰和陳駿季部長都說沒有立即危險。去年9月17日林保署簡報甚至還預估，「後續無豪大雨」10月下旬才會溢流。去年9月21日再度修正風險評估，把洪水抵達時間由45分鐘改為70分鐘，洪峰抵達時間由95分鐘延長到120分鐘。撤離戶數反而從259戶、686人，下修為180戶。



羅智強表示，中央政府相關部門當初評估，跟最後實際發生的狀況背道而馳，這算不算廢弛職務？一份「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害研究報告」指出，早在災害發生前兩個月，各單位其實已經掌握高度風險。去年8月11日花蓮縣政府秘書長和各公所，與經濟部、農業部進行會議時，就已明確指出，有可能會造成山洪暴發的土石流，尤其是馬太鞍溪開口堤防，必須要有足夠防護強度。



去年9月17日農業部林保署針對一號、二號開口堤部分，警示有溢淹危險，羅智強要問，結果中央政府針對一號、二號開口堤的防護強度，到底做了多少？根據水保署減災監測組長陳振宇的說法，馬太鞍溪最大崩塌深度，接近一棟台北101大樓高度；然而，只要崩塌超過10公尺，就被定義為「大規模崩塌」。



但整整9年，中央主管的馬太鞍溪河川未有任何疏濬紀錄，唯一兩次疏濬，還是花蓮縣政府在108年和114年，提出疏濬申請後所執行的疏濬工程，但兩次疏濬不足以應付重大風雨。羅智強再問，中央未善盡疏濬責任，是否也是廢弛職務？海嘯警報應施放未施放，造成民眾預警、警告撤離不足，這算不算也是廢弛職務？



羅智強表示，檢方偵辦案件，就應該公平公正，如果偵辦過程發現真有廢弛職務，更不該選擇性辦案。在馬太鞍溪堰塞湖災害中，看到許多鐵錚錚的證據，中央政府有其責任，這是不爭的事實，如果檢調單位要選擇性辦案，對在野黨進行政治攻擊，如高虹安、林姿妙、楊文科到徐榛蔚等在野執政縣市長。如果檢調非要把刀斧對準在野縣市長，那麼請一併偵辦中央政府相關官員。



首席副書記長林沛祥表示，光復鄉的悲劇，不是地方政府失職，而是中央政府徹底失能。從災後到現在，民進黨政府和行政院不斷對外釋放訊息，把相關責任推給地方政府，把錯誤的決策說成執行問題，這種作法不只是失格，更是對罹難者和基層公務人員二次傷害。林沛祥嚴肅地指出，地方政府不是不作為，而是從頭到尾被中央放生。



林沛祥指出，撤離計畫不是由地方政府自己編寫，是中央政府依法該給地方政府，但卻沒給。依據《災防法》規定，地方執行撤離，必須建立在中央提供的風險評估、警戒範圍與撤離模型之上。事實上在去年9月23日之前，中央政府根本沒有一套「8600人撤離計畫」，直到去年10月16日政委季連城進駐後，中央政府開始真正輔導地方擬定撤離計畫，去年10月18日才首次完成撤離演練。林沛祥請教行政院，天災都發生了，你們才來教地方政府如何撤離，這不是防災，這是事後補考。



林沛祥進一步提到，當撤離人數暴增十倍，這是中央政府失準，不是地方政府撤離不力。去年9月21日中央告訴地方只須撤離690人，隔天暴增到8600人，一天之內撤離規模暴增十倍，地方政府是要如何能夠憑空生出人力、車輛和收容空間？林沛祥也要請問劉世芳部長，中央政府的國軍支援在哪裡？統一調度在哪裡？沒有資源、沒有計畫，事後卻指責地方政府「撤離不力」，這樣公平嗎？



林沛祥認為，錯誤的警示和避難決策，都是直接來自中央政府，農業部曾允諾，堰塞湖溢堤時會發布海嘯警報警示，最後卻沒有；中央災害應變體系甚至對民眾發布「可往二樓以上垂直避難」簡訊。這些都不是地方政府可以決定的，這些都是中央決策後造成的錯誤訊息。



林沛祥表示，包括陳駿季部長、劉世芳部長，官員一句話就會影響災民要不要撤離、什麼時候撤離。事實是，相關部會首長讓第一線地方政府人員陷入「撤與不撤，撤離卻撤不動」困境。況且馬太鞍溪上中下游都是由中央負責監管，地方沒有疏濬權，也背不起疏濬責任。經濟部水利署9年以來，未做有效疏濬，這是中央政府治理失靈的結果。



林沛祥表示，花蓮縣政府在這次堰塞湖災害中，是被錯誤的政策拖下水的執行者，不是決策者。真正該負全責的是做出錯誤評估、錯誤判斷、錯誤指揮的中央政府，花蓮縣政府完全依法執行中央政府指示，中央政府不能甩鍋定罪地方，尤其是行政院長卓榮泰、劉世芳部長、陳駿季部長，請正面承擔政治責任，向社會大眾說清楚、講明白。倘若中央政府可以繼續卸責、甩鍋給地方政府，下次災害再發生，受苦的仍是地方百姓。



藍委翁曉玲表示，根據「鏡檢」報導內容，檢方以《廢弛職務釀成災害罪》方向，偵辦對象朝向花蓮縣政府為主，這不禁令人懷疑，這是否又是民進黨上演「中央擺爛，地方承擔、事後追殺」的冷酷戲碼？



翁曉玲指出，花蓮縣人口少，縣政府人力配置絕對不及於中央政府豐沛，馬太鞍溪在潰堤之前，在立院審查728豪雨特別預算朝野協商時，國民黨團做出附帶決議，要求行政院督導工程會、農業部、經濟部等單位，提出完整「減災、監測、疏散與工程方案」，也給了預算；但現在看來，相關單位並沒有積極作為。檢方若要以《廢弛職務釀成災害罪》偵辦，更不應該有大小眼，難道只追究花蓮縣政府責任？不追究中央部會相關責任？



翁曉玲進一步指出，《刑法》第130條《廢弛職務釀成災害罪》：「公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。」犯罪成立要件，必須是具有公務員身分，主觀要件必須是故意為之。翁曉玲質疑，難道花蓮縣政府或光復鄉長是故意要讓災害發生，造成人命與財產損失？在一天之內要撤離8600人，以花蓮縣政府的人力配置，有辦法執行完成？尤其是中央災害應變體系發布「垂直避難」簡訊，最後證實是錯誤的決策，但檢調卻偵辦光復鄉長，情何以堪？



翁曉玲呼籲檢調偵辦對象與方向，一定要公平公正，有決定權各項防災、避難措施決策的，是中央政府各部會，檢調必須要完整了解相關部會在減災、防災工作上，是否有明顯疏失、怠惰？預警警報系統為何在洪災發生時未能發布？這非花蓮縣政府有權發布，檢調為何不去查明？

