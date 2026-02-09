中央停止補助中低收老人假牙 專家：嚴重程度超過衛福部評估
實施超過15年的中低收入戶老人假牙補助政策今年起中斷。衛福部社家署長周道君表示，受《財劃法》修正影響，考量假牙補助非法定性義務，主計總處今年起不再編列該預算。根據過去老人假牙效益報告，專家認為高齡者若無法順利咀嚼、吞嚥，容易導致健康和生命有嚴重威脅，評估該計畫不執行的結果為「高度風險」。
衛福部自民國98年起，每年約編列8000萬元預算，補助各縣市政府為中低收入戶65歲以上長者製作全口假牙。統計顯示，該補助服務人次逐年增長，近5年分別為110年4344人、111年4982人、112年5783人、113年達5782人，而114年截至6月為1460人。立法院前年底修正通過《財劃法》部分條文修正案，調高統籌分配稅款比例，經總統府於去年3月21日公告後，行政院曾表示要檢討法定支出移撥。
根據社家署110至113年中低收入老人裝置假牙實施計畫的效益報告，4年共編列4.28億元，且委外研究發現，高齡者若無法順利咀嚼、吞嚥，容易導致營養不良、增加罹患慢性病風險，對健康和生命有嚴重威脅，評估該計畫不執行的結果為「高度風險」，也就是超過60％以上會發生，嚴重度超過衛福部評估的容忍值。
台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲表示，一副假牙價格約落在8至8.5萬元，中低收長者怎麼可能負擔得起？中央停止補助後，一旦地方經費不夠，恐怕會縮減服務，勢必影響老人口腔健康。中華民國牙醫師公會全國聯合會祕書長曾士哲表示，近年醫療人力、材料和製作成本都增加，加上活動假牙製作流程很複雜，需要多次評估、試戴，醫療機構做一次假牙僅補助5萬，不敷成本，願意投入的醫師與診所本就不多，恐影響診所的資源安排和執行意願。
中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳憂心，超高齡社會來臨，需要假牙的長者只會愈來愈多，在經費有限下，恐排擠真正需要的人，建議地方政府審慎評估。曾士哲表示，我國今年正式邁入超高齡社會，老年人口比例持續攀升，每一位長者都值得擁有良好的咀嚼功能與生活品質。假牙補助是我國重要的口腔健康政策之一，對於協助高齡者恢復基本咀嚼功能、有助於整體健康和生活品質的提升，呼籲政府在現有政策基礎上持續推動。
各縣市陸續加碼長者假牙補助，但資格條件不一。雙北放寬年齡為55歲以上中低收入戶，台中、台南、高雄、桃園則開放至一般戶65歲以上長者皆可申請。高雄市「一般老人免費裝假牙」補助對象為全口無牙長輩，每人終生補助一次，為保障有需要的長輩，設有排富條件，若最近一年度個人綜合所得稅率達20％以上則不予補助。台中及台南同樣將銀髮假牙補助對象普及至「一般戶」，但台中113年起增列排富條款，申請者綜合所得稅率需在5％以下或未達申報標準。台南則要求必須由牙醫評估有功能的牙齒不到3顆，且前一年度所得稅率未滿20％者才可申請。
曾士哲表示，預算有限之下，如不區分需求、不設優先順序，實際運作上就很容易變成「先申請先用完」，而不是「最需要的人先被照顧」。李雅玲也直言，不少長輩雖然有中低收入戶身分，實際上「一點也不窮」。以台北市為例，今年起開放可補差額選擇自費材料，就有低收入戶長輩特別指定用最貴的；另現行規定5年內不得重複申請，有民眾等5年一到，即使假牙還很好用，仍要求換一副全新的假牙，太浪費資源。
至於終生補助一次做法，曾士哲認為過於嚴苛，牙床狀況會因為老化而變形，且常見年長病人弄丟假牙，或是手不穩，在清潔假牙時不小心掉到水槽而破裂，無法修理或重做。因此，牙醫師公會全聯會建議地方政府，以健康風險為導向的公共政策，應在公平、效率與健康效益之間取得平衡，讓有限的預算能真正用在最需要的長輩身上。
台北市、新北市將由市府自籌預算，不受中央政策改變影響。北市社會局表示，中央補助雖然喊停，但本就自籌的北市府不受影響。新北市社會局指出，今年起仍由市府自籌經費，持續辦理中低收入戶老人假牙補助，未因中央停止補助而中斷對長者的照顧，且現行補助不僅依循衛福部計畫，更擴及年滿60歲列冊低收入戶長者，並增加固定式假牙補助，補助範圍較中央更廣。
桃園市對65歲以上長者皆提供假牙補助，一般戶由市府預算支應，中低收入戶近半經費為中央補助。桃園市社會局今年已針對中低收入戶假牙補助編列1600萬元預算，若中央確定不補助，也會以市府預算支應，不會斷炊。高雄市早在民國88年率先開辦「老人免費裝假牙」補助計畫，對象涵蓋65歲以上長者；98年中央推動相關補助後，高市府仍持續自籌經費辦理。今年度補助計畫預計在3月1日起開辦受理，目前補助對象不受中央補助款取消影響，惟因計畫經費有限，請有需要的長輩開辦後及早申請。
台中市、台南市以往由中央配合款46％、市府自籌54％，今年均已編列預算並受理申請。台南市社會局提到，中央今年初仍請地方提出中低收入戶老人假牙補助案，目前尚未接獲後續不予補助的訊息，待中央確認後，市府內部會再研議。
