中央光電板進駐翡翠水庫？藍議員揭：連3年來函詢問

〔記者甘孟霖／台北報導〕烏山頭水庫鋪設大面積光電板引發各界關注恐影響民生用水，國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩指出，中央連續三年來函詢問翡翠水庫是否能裝設太陽光電板。翡管局表示，依據法規不可設置光電板，仍會堅持依法嚴格把關，守護大台北水源。

張斯綱指出，經濟部水利署為推動水域型光電政策，2022年至2024年間，連三年發函翡管局，要求盤點轄內包含水域型、地面型可否設置太陽能光電設施空間，他痛批這是將翡翠水庫視為光電績效的提款機，完全無視其作為「專用飲用水源水庫」的敏感性與不可替代性。

他強調，浮動式光電板的潛在風險在國內外始終爭議未歇，翡翠水庫肩負600萬人飲水重任，不容許任何試驗性的設施進駐。他也擔憂，中央若未來意圖以《再生能源發展條例》或國家重大建設為名強行突破，市府必須做好萬全準備，並應在行政院會時向中央表達。

曾獻瑩說，中央幾年來對翡翠水庫不死心，翡翠水庫以民生供水為主要目標，為保護水源，蓄水範圍內一律不受理任何額外使用行為，市府應向中央清楚表達立場，翡翠水庫攸關600萬市民飲用水安全，依法嚴格把關，禁止設置光電板設施。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫位於依都市計畫法劃設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受到限制。又依據新北市政府2020年10月「變更台北水源特定區計畫 (土地使用分區管制要點第二次通盤檢討)」明定，翡翠水庫用地僅得設置水庫運作管理必要設施，水域部分除水庫管理機構為水庫運作及居民交通外，禁止其他浮具之設置及船隻航行。

此外，依據「水利法」第五十四條之二，及「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，也已規定「翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為」。

翡管局強調，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人民生用水，近三年環境部公告水質監測結果，均屬「貧養」等級的優良水質水庫，未來仍會堅持立場，依法嚴格把關，不會設置太陽光電板。

