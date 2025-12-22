中央公園不但有草香味更增添咖啡香 新設置喝咖啡及打卡拍景點

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中央公園再添新亮點，位於中央公園「十二感官空間—味覺體驗區」，由市府建設局委託習亦思公司經營的「Funkyland」正式啟用，結合咖啡輕食、野餐休憩、拍照打卡與夕陽景觀，可在陣陣咖啡香中，遠眺台中國際會展中心與綠美圖兩大國際級地標。

中央公園相當大，但缺乏可喝咖啡享美景的咖啡庭園，建設局聽取民意，委託企業經營Funkyland，就是座落於味覺體驗區草坡制高點，介於綠美圖與台中國際會展中心之間，視野遼闊、位置優越，是園區中極具辨識度的新亮點。

建設局長陳大田表示，無論從空中花園、會展中心二樓平台、經貿五路跨橋，甚至舊機場跑道草坪遠望，都能看見其獨特建築線條，宛如自然地景中的現代藝術。自11月2日配合「台中市民野餐日」試營運以來，已吸引不少市民與網紅造訪，成功為中央公園注入嶄新的休憩與消費動能。

此外，其整體規劃，從空間設計到營運內容皆展現鮮明風格，園區打造半戶外波希米亞風休憩空間，搭配挑高結構與自然採光，成為熱門拍照場景；同時規劃兒童遊戲區，兼顧親子族群需求，讓不同年齡層都能在中央公園找到放鬆的角落。未來Funkyland也將持續推出多元活動，朝中央公園指標性生活地標邁進。

建設局補充，Funkyland於12月期間將推出多場聖誕主題展演及互動手作活動，邀請市民踴躍參與。也建議遊客規劃中央公園一日遊，白天參觀全國首創結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」，午後前往「飛行美樂地」體驗32公尺雙軌滑索，傍晚則在味覺體驗區Funkyland品嚐咖啡、欣賞夕陽，讓中央公園從綠地空間升級為市民與遊客假日首選的生活場域。

