中央公園惡狼掏下體逼女清潔隊員口交 竟還想用30元遮羞費封口

高雄市中央公園2024年11月發生強制猥褻案，陳姓男子見女清潔隊員獨自打掃而上前攀談，竟趁機強吻，還掏出下體逼被害人口交，見受害人強烈反抗，又將手伸進其內褲猥褻，還拿出30元遮口費要求她不得聲張，女方不甘受辱而拒收，並報警處理，陳男則被依強制猥褻罪判處10月有期徒刑。

檢警調查，受害人2024年11月24日下午2時許獨自在中央公園打掃，陳男見狀上前攀談，受害人未有防備，還與他互加LINE好友，陳男竟趁四下無人時，一把抱住被害人並強吻，受害人大驚失色，立刻將他推開。

但陳男沒有就此罷手，又拉下褲子掏出下體逼被害人口交，女方嚇得立刻離開現場，陳男卻又跟上，在公園圖書館將手伸進其內褲猥褻，見被害人強烈反抗，陳男這才住手，並拿出30元要女方不要聲張，被害人則拒絕收錢，並向家人求助報警。

而陳男仍沒打算放過受害者，他後又傳送多張露鳥照給對方，更發送「妳棒棒糖喜歡」、「棒棒糖」、「有大支嗎」等噁心字眼，而陳男落網時否認侵犯，僅坦承有傳送訊息，高雄地院法官考量綜合事證後不採信其說詞，公園侵犯部分依強制猥褻罪判徒刑10月、傳LINE部分依跟騷法判刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

