中央公園耶誕小屋…遭下咒「六六六」！背後含義超毛 兇手未落網

記者簡榮良／高雄報導

公德心拋諸腦後！中央公園26公尺聖誕樹吸引民眾朝聖，卻有人壞了美意，用白漆在裝置藝術聖誕小屋塗上「六六六」符號，文化局已報案並恢復原狀。警方組成專案小組，調閱監視器緝兇。外界也好奇「六六六」代表什麼？一說是網路流行用語，指很厲害的意思；但在西方文化指的是撒旦、敵基督。聖誕節裝飾被寫上這組數字，意圖很明顯，令人毛骨悚然。

聖誕節裝飾被用白漆塗上「六六六」，這組數字通常與魔鬼、撒旦或敵基督聯繫在一起，令人毛骨悚然。（圖／翻攝畫面）

走出中央公園捷運站1號出口，就能看見26米「永恆星冠聖誕樹」坐鎮，還有許多裝置藝術陪襯，打造小鎮氣氛。其中聖誕樹下的聖誕小屋，是必打卡景點，卻被發現上頭被用白漆寫下「六六六」符號，文化局獲報後已派員清理恢復原狀，同時報警抓人。

警方表示，該區無監視器，已組成專案小組擴大調閱中央公園及周邊所有監視器影像，務必從細微線索中鎖定嫌疑人，一旦查緝到案，除了依社維法90條塗鴉毀損違序行為嚴辦，並將要求行為人負擔所有清潔及修復費用。同時依據高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例第七條，「故意毀損公共設施」函送管理機關裁罰，可處罰新臺幣3000～8萬元罰鍰。

文化局獲報後已派員清理恢復原狀，同時報警抓人。（圖／翻攝畫面）

而「六六六」背後含義是什麼引發外界好奇，有一說是網路流行用語，最常見的用法，源自中國的遊戲社群，採諧音「溜溜溜」形容某人操作很「溜」：熟練、順暢、厲害。

但在《聖經・啟示錄》中，「666」則被稱為「獸的印記」，通常與魔鬼、撒旦或敵基督聯繫在一起，代表邪惡的力量，常被用來象徵不祥、邪惡或末日。

一個「六六六」兩個意思相差甚遠，但適逢聖誕節，意圖相當明顯，不管兇手想傳達的意念是哪個？破壞節日景觀，自然逃不掉法律制裁。

