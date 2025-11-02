中央公園野餐日親子共享「草地閱讀」好時光

▲最美中央公園野餐日，副市長黃國榮帶著「小王子」名著，與市民席地而坐，共享「草地閱讀 曬曬幸福」好時光。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.2)

[NOWnews今日新聞] 台中市民野餐日，今（2）日迎著秋高氣爽好天氣，在全市29個行政區同步登場，中午前已湧入逾10萬人熱情參與。副市長黃國榮代表市長盧秀燕前往中央公園主場區，與民眾席地而坐共享「草地閱讀、矖矖幸福」野餐時光，並透過現場視訊連線與清水區、后里區等區互動問候，氣氛歡樂溫馨，市民展現熱情與活力，打造屬於台中的「綠色城市生活」。

▲副市長黃國榮、立委楊瓊瓔和建設局長陳大田參加最美中央公園野餐日 ，共享「草地閱讀 曬曬幸福」好時光。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.2)

副市長黃國榮表示，市府自2022年起推動「台中市民野餐日」，去年全市29區同步舉辦，吸引近19萬人次參加，成功打造「區區都有野餐日」的城市盛會。今年邁入第4屆，以「草地閱讀」為主題，呼應「台中綠美圖」開館試營運首個週末，各區活動場地多鄰近圖書館，呈現「區區有野餐、處處皆書香」的熱鬧景象。

廣告 廣告

▲副市長黃國榮與在清水區參加野餐日的運動局長游志祥連線，歡迎市民一起共享野餐歡樂時光。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.2)

黃副市長攜帶「小王子」名著參與野餐，與民同樂，並透過現場連線與參加清水區野餐日的運動局長游志祥視訊通話，並向市民問候互動，歡迎大家一起在陽光下，共享閱讀與野餐美好時光。他強調，希望透過這項年度盛事，讓閱讀的力量在城市中持續發芽，成為台中的美好生活日常。

建設局長陳大田指出，「台中市民野餐日」已成為市民引頸期盼的年度活動，今年規劃內容更加多元豐富，融合音樂表演、閱讀推廣、親子遊戲及寵物友善活動等元素，邀請民眾帶著野餐墊、美食走進草地，度過充滿書香與笑聲的午後時光。透過活動推廣低碳休閒與友善共融理念，展現台中打造永續宜居城市的決心。

▲台中市民野餐日登場，央公園主場區鄰近綠美圖，綠著如茵，是全市最美的野餐營地。（圖／記者金武鳳攝

主場區中央公園還規劃「樂讀草原」、「玩趣草原」及「汪貓草地派對」三大主題區，提供多達12項互動體驗，其中由景觀協會提供的原木大書架，陳列滿滿各類二手書籍，歡迎愛書民眾自由帶走，吸引不少親子圍著大書架尋找愛書，為野餐日增添滿滿書香味。

▲由景觀協會提供的原木大書架，陳列滿滿各類二手書籍，歡迎愛書民眾自由帶走，（圖／記者金武鳳攝，2025.11.2)

此外，現場還設有親子共遊區與毛小孩專區，更首次導入大型特色市集，結合輕食、手作小物與在地品牌，讓民眾在野餐之餘享受美食與創意，打造一場專屬台中市民的城市草地派對。

今日野餐日活動盛況空前，市府各局處首長、各區區長及在地里長等，均親自出席各區野餐日活動一起同樂，截至12時累積超過10萬人次，預期下午累積總人次將突破去年19萬人次。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

糕餅、咖啡及地酒市集登場 民眾逛市集享美味再抽好禮

中市府邀「麻吉貓」走入校園 陪伴師生推動校園心理健康

葳格變身法老國度 巨大阿努比斯伴師生歡度埃及風萬聖節