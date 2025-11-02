中央公園野餐日親子共享「草地閱讀」好時光
[NOWnews今日新聞] 台中市民野餐日，今（2）日迎著秋高氣爽好天氣，在全市29個行政區同步登場，中午前已湧入逾10萬人熱情參與。副市長黃國榮代表市長盧秀燕前往中央公園主場區，與民眾席地而坐共享「草地閱讀、矖矖幸福」野餐時光，並透過現場視訊連線與清水區、后里區等區互動問候，氣氛歡樂溫馨，市民展現熱情與活力，打造屬於台中的「綠色城市生活」。
副市長黃國榮表示，市府自2022年起推動「台中市民野餐日」，去年全市29區同步舉辦，吸引近19萬人次參加，成功打造「區區都有野餐日」的城市盛會。今年邁入第4屆，以「草地閱讀」為主題，呼應「台中綠美圖」開館試營運首個週末，各區活動場地多鄰近圖書館，呈現「區區有野餐、處處皆書香」的熱鬧景象。
黃副市長攜帶「小王子」名著參與野餐，與民同樂，並透過現場連線與參加清水區野餐日的運動局長游志祥視訊通話，並向市民問候互動，歡迎大家一起在陽光下，共享閱讀與野餐美好時光。他強調，希望透過這項年度盛事，讓閱讀的力量在城市中持續發芽，成為台中的美好生活日常。
建設局長陳大田指出，「台中市民野餐日」已成為市民引頸期盼的年度活動，今年規劃內容更加多元豐富，融合音樂表演、閱讀推廣、親子遊戲及寵物友善活動等元素，邀請民眾帶著野餐墊、美食走進草地，度過充滿書香與笑聲的午後時光。透過活動推廣低碳休閒與友善共融理念，展現台中打造永續宜居城市的決心。
主場區中央公園還規劃「樂讀草原」、「玩趣草原」及「汪貓草地派對」三大主題區，提供多達12項互動體驗，其中由景觀協會提供的原木大書架，陳列滿滿各類二手書籍，歡迎愛書民眾自由帶走，吸引不少親子圍著大書架尋找愛書，為野餐日增添滿滿書香味。
此外，現場還設有親子共遊區與毛小孩專區，更首次導入大型特色市集，結合輕食、手作小物與在地品牌，讓民眾在野餐之餘享受美食與創意，打造一場專屬台中市民的城市草地派對。
今日野餐日活動盛況空前，市府各局處首長、各區區長及在地里長等，均親自出席各區野餐日活動一起同樂，截至12時累積超過10萬人次，預期下午累積總人次將突破去年19萬人次。
市民野餐日東區場 數位局攜手東區公所、東區圖書館主打親子童歡野餐趣
記者楊文琳/台中報導 台中市數位發展局攜手東區區公所、市立圖書館東區分館、東區泉源里…
「2025臺中市民野餐日」盛大登場 草地閱讀掀熱潮
記者張益銘／臺中報導 「2025臺中市民野餐日」今（2）日在全市29個行政區同步登場,吸引大批市民熱情參與,截至中午已湧入超過10萬人共襄盛舉,場面熱鬧非
台中29區同步野餐 草地閱讀掀熱潮
「2025台中市民野餐日」2日在全市29個行政區同步登場，吸引大批市民熱情參與，總人次突破去年14萬人次共襄盛舉，場面熱鬧非凡。副市長黃國榮代表市長盧秀燕前往中央公園主場區，與民眾席地而坐共享野餐時光，邀請大家在草地上閱讀、曬曬幸福，感受綠意城市的悠閒氛圍。現場人潮絡繹不絕，氣氛歡樂溫馨，充分展現台中市民的熱情與活力，打造屬於臺中的「綠色城市生活」。（見圖）副市長黃國榮表示，市府自2022年起推動「台中市民野餐日」，去年全市29區同步舉辦，吸引近19萬人次參加，成功打造「區區都有野餐日」的城市盛會。今年邁入第4屆，以「草地閱讀」為主題，呼應「台中綠美圖」開館試營運首個週末，各區活動場地多鄰近圖書館，呈現「區區有野餐、處處皆書香」的熱鬧景象。黃副市長今攜餐點與民同樂，並透過 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
台中市民野餐日 全市29區26萬市民共度草地閱讀時光
【民眾網諸葛志一台中報導】「2025台中市民野餐日」2日登場，全市29個行政區同步舉辦活動，截至下午5點人次已 […]民眾日報 ・ 4 小時前
文化系森林野餐借書喝咖啡 中市新社區親子派對千人幸福同饗
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025「台中市民野餐日」於今(2）日在全市29區盛大展開！新社場於「復盛互傳媒 ・ 6 小時前
台中市民野餐日 處處皆書香
記者陳金龍、徐義雄∕台中報導 「台中市民野餐日」二日在全市二十九個行政…中華日報 ・ 3 小時前