中央出手老宅延壽！首站三重 議員：補助門檻要更貼近地方需求

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」於30日首站選在三重先嗇宮舉行說明會，顯示中央對新北老屋問題的高度重視。民進黨議員陳啟能陪同多名三重、蘆洲里長與會，他肯定中央投入50億元改善老宅安全，但直指新北老屋密度全國最高，未來補助規模、行政門檻與協助系統都必須「更貼近地方真正的需求」。

內政部在部務會報中宣布，將於3年內協助全國約500棟老宅進行外牆修繕、管線更新、防水工程、無障礙改善等項目，並由「老宅延壽中央顧問團」提供專業輔導。首場巡迴說明會選在三重先嗇宮舉辦，象徵中央針對新北老化住宅的高度關注。

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」30日首站選在三重先嗇宮舉行說明會。（議員陳啟能提供）

陳啟能表示，內政部預算方向值得肯定，尤其面對人口老化、老宅比率上升，新北又是受影響最劇烈的城市之一。他指出：「這不只是美觀，更是居住安全與高齡友善的基本問題。」但他也直言，三重、蘆洲老宅高度集中，約有十多萬戶老屋，中央3年補助500棟「遠遠不夠」。地方若要真正改善居住安全，中央未來勢必得逐年加碼，並與新北市政府合作擴大量能。

在現場交流中，多名里長提出第一線面臨的3大困難：

1. 產權複雜、難取得全體同意書

2. 評估、資料準備到請款流程過於繁瑣

3. 高齡社區普遍不熟悉數位流程、無人協助

陳啟能指出，許多社區光蒐集資料就卡關，「再好的政策，如果長輩不會申請，就是落不了地」。他呼籲中央在未來版本中納入簡化申請流程、提供到府輔導或專案協助。

陳啟能說，三重、蘆洲滿街可見外牆磁磚剝落、破管漏水、老舊電力等問題，中央已跨出第一步，但新北市政府有責任提出加碼方案，才能真正讓更多社區「看得到、申請得到、用得到」。

