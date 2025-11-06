中央出錢、市府出力！台中神岡陽明山排水護岸重建完工

立委楊瓊瓔等人前往會勘。（李京昇攝）

去年凱米颱風重創台中市神岡區陽明山排水，導致下游護岸崩塌、道路被沖斷，兩岸居民一度無法通行。立委楊瓊瓔接獲通報後立即前往會勘，並協調水利署第三河川分署核定4740萬元全額補助，推動「陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」，歷經10個月施工，工程終於順利完成，楊瓊瓔今日與市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德前往視察，感謝中央與市府團隊通力合作，一起守護地方安全。

立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德6日辦理「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程完工」視察，經濟部水利署第三河川分署、台中市政府水利局、神岡區公所、圳堵里長鄭秀燕、圳前里長陳木生、新庄里長張育豪等單位皆出席。

陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程順利完成。（李京昇攝）

水利局簡報說明，陽明山排水串聯圳堵、圳前、新庄等里，是神岡區重要排水系統之一。去年凱米颱風豪雨造成河道高差達6公尺、兩岸坍塌長達60公尺，崩落高度超過10公尺，左岸通行道路甚至被沖走5公尺寬，災後景象相當驚人。

這次修復工程內容包含：左岸道路復建、增設排水溝、擋土牆與邊坡掛網植生等；右岸則重建護岸與道路，並在河道新增跌水工、靜水池與固床工等設施，全面提升排洪能力。

水利署第三河川分署長張稚暉表示，當時災情遍及全國各地，幸好台中市府迅速搶修陽明山排水，避免災害擴大；河川分署在去年9月即核定全額補助4740萬元，如今看到護岸穩固、安全可靠，也感到放心。

議員羅永珍回憶，當時居民無法通行，還有人擔心「下一場雨就可能沖進家門」；如今護岸重建、道路平整，終於解決民眾憂心。吳呈賢也說，這是中央出錢、市府出力的合作成果。吳建德則形容，這筆近5000萬元補助就是救命錢，如果拖下去，整條河岸可能早就被沖垮。

楊瓊瓔強調，面對極端氣候，治水不能只在災後補救，更要提前部署。她表示，陽明山排水護岸當時滿目瘡痍，如果不趕快修復，恐造成二次災害。她承諾會持續爭取中央資源，讓台中老舊河川與排水系統逐步改善，打造更安全的防洪網絡。

