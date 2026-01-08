中央加碼淹水補助未到位 黃琤婷籲速撥款助災民過年

（記者陳志仁／宜蘭報導）農曆年節將至，宜蘭多名淹水受災戶卻仍苦等中央加碼補助款項未到帳；宜蘭縣議員黃琤婷近日接獲民眾陳情，指出在房屋修繕與年節支出的雙重壓力下，補助遲遲未發，讓基層家庭備感焦慮，呼籲中央體恤民情，儘速說明撥款期程。

圖／黃琤婷強調，將持續站在民眾立場反映地方心聲，要求中央部會主動說明撥款進度，讓善政真正落實到災民手中。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

黃琤婷表示，由宜蘭縣政府負責的「淹水超過50公分」一萬元補助，只要各公所完成收件並送交縣府者，均已全數撥款完成；尚未送件或仍在公所端審查的案件，她也已請縣府於收件完成後加速辦理，確保地方端流程順暢。

黃琤婷指出，中央所加碼的淹水補助經費至今尚未撥入縣庫，地方政府亦未接獲明確的撥款方式與時間表，導致民眾只能被動等待，心理壓力與日俱增；她強調，地方政府並非消極，而是受限於中央款項未到位，難以提前處理。

「鄉親需要的其實只是一個明確的時間點與安心感！」黃琤婷轉述，不少受災家庭早已自掏腰包修繕房屋，若補助能及時到位，無疑是雪中送炭；她也直言，大型公共工程動輒數十、上百億元都能迅速核定，攸關民生的紓困補助更應展現行政效率。

黃琤婷強調，將持續站在民眾立場反映地方心聲，要求中央部會主動說明撥款進度，讓善政真正落實到災民手中；民眾若對補助進度有疑慮，可洽服務處或縣府社會處協助查詢。

