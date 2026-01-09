中央卡宜蘭128億 吳宗憲3問林國漳：為何只幫民進黨說話？

中央卡宜蘭一二八億，國民黨立委吳宗憲回應，反批民進黨，為了宜蘭可以更好，多努力向行政院爭取。（記者董秀雲攝）

▲中央卡宜蘭一二八億，國民黨立委吳宗憲回應，反批民進黨，為了宜蘭可以更好，多努力向行政院爭取。（記者董秀雲攝）

針對民進黨宜蘭縣參選人林國漳提出TPASS經費之疑慮，國民黨立委吳宗憲表示，林國漳參選人未擔任過政務官及民代，而不清楚行政立法責任義務關係是情有可原，但宜蘭縣議會民進黨團應知道若由議會通過的自治條例，縣府選擇故意不遵守，這樣破壞憲政運作的行為，民進黨團會毫無作為嗎？

吳宗憲也向民進黨宜蘭縣參選人林國漳提出三個疑問，林國漳不僅是民進黨籍的候選人，更是行政院的顧問，鳳凰颱風重創宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山、五結、壯圍等地，共計約四九00戶居民受災，為何中央的災民補助金遲遲未到？國軍中有很多宜蘭子弟兵，沒日沒夜、犧牲家庭為我們保衛家園，為何不願支持軍人加薪？財劃法修法後讓宜蘭增加一二八億的經費，為何不願意讓宜蘭增加預算來做更多事？吳宗憲強調，讓政治少一點、生活多一些，我們可以坐下來好好進行政策溝通，絕對比政治攻擊來得好，為了宜蘭可以更好，也請林顧問要多花點時間、多努力向行政院爭取。

吳宗憲強調，一一五年度中央政府總預算經費為三兆三五0億元，按照預算法未審查通過預算時，政府可依《預算法》第54條，先按上年度法定預算或本年度行政部門所提預算暫時執行既有業務，而新興計畫及新增資本支出只佔總預算百分之八點九，換言之目前中央政府仍可運用百分之九十一點一的預算，故現今各級政府仍持續穩定運作。

凡事皆有因果，不要為了選票而刻意帶風向來倒果為因，台灣人在歷經大罷免後，當初民進黨所提的監察院廁所沒衛生紙、飲水機無法換濾心等等，在見識到中選會向行政院動支第二預備金三億四五八0萬元，連救命錢都拿來進行鬥爭，現在又想如法炮製，千萬不要低估人民的智慧。吳宗憲強調，解鈴還須繫鈴人，請民進黨團的朋友向總統兼黨主席的賴清德發聲，在面臨兩岸開戰一觸即發情況下，眼前還有飛官因演訓失事還在搜救中，提升軍人待遇是必須且應該要做的事，請中央政府依照國會三讀的法律來幫軍人加薪，總預算自然就會立即處理。