中央取消老人假牙補助 衛福部：改由地方支應

衛福部自2009年起每年編列約新台幣8千萬元預算補助中低收入老人製作全口假牙，但受「財政收支劃分法」影響，今年起將轉由地方政府自有財源支持。衛福部今天(9日)表示，財劃法修正後，中央與地方財政權責重新調整，基於責任與資源相對應，相關補助業務回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。

為維護經濟弱勢老人的口腔健康，衛福部自2009年度起編列預算挹注地方政府辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，依各縣市需求規模核定補助，並依老人需求提供不同補助樣態。2025年總補助經費為7,281萬2,000元；截至2025年6月，歷年累計接受該補助服務的中低收入老人已逾8.8萬人。

廣告 廣告

衛福部表示，由於各縣市人口結構、老年人口比率及需求各異，現行多數縣市政府衡酌其財政狀況及轄內老人福利服務施政方針，已陸續以自有預算常態化推動相關措施，部分縣市更進一步擴大補助樣態、調升老人假牙補助額度或增加補助對象。

衛福部指出，因應新制財劃法施行後，地方政府自有財源增加，加上依地方制度法及預算法精神，地方可就行之多年的長輩福利措施編列預算持續辦理，基於責任與資源相對應，以及中央補助16年期間已協助地方建立制度與量能，已屬在地化、常態化業務性質，因此回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。

衛福部表示，未來將持續督請地方政府落實照顧中低收入老人生活，優先提供弱勢老人假牙補助，並依需求提供必要的支持與協助。(編輯：宋皖媛)