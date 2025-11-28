中央地方協力完善大雅雨水下水道系統 提升整體區域防洪排水能力





臺中市大雅區中山北路一帶因都市化開發，現況係藉由永和路側溝往西直接排入十三寮排水，通洪能力不足。立委楊瓊瓔及臺中市議員吳呈賢接獲文雅里劉亦銘及附近民眾陳情，協助市府向國土署及台電公司爭取近9000萬元辦理雨水下水道改善工程及台電架空線路下地工程經費到位，目前水利局已完成第一期中山北路151巷到370巷路段共400公尺。

二十八日上午立法委員楊瓊瓔及吳呈賢、吳建德議員再次偕同文雅里里長劉亦銘至「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」視察工程進度。第二期中山北路370巷至494巷路段約260公尺，經現場試挖發現平行永和路之農水署溝渠底部比預期深，與原設計埋管路線相牴觸，評估後中山北路與永和路交叉口段須採倒洪吸工法施作，上游亦須配合倒洪吸工法抬升高程，目前辦理變更設計中，預計115年6月底前完工。

水利局指出，感謝立委楊瓊瓔協助爭取中央國土署補助本案雨水下水道工程經費補助70％，得以啟動雨水下水道新設工程，此B4幹線雨水下水道系統將在中山北路埋設長約660公尺的雨水下水道管涵，總工程經費約4100萬元，完工後使周邊地表逕流雨水可以經由雨水下水道工程系統排入大雅排水，以解決當地淹水問題，第二期工程預計115年6月底前可全部完工。

楊瓊瓔強調，雨水下水道工程屬於看不見的隱形建設，卻是都市防洪治水的關鍵核心，如同血管之於人體健康，肩負城市排水與防災的重要任務，是打造安全、宜居城市不可或缺的一環。此次改善工程旨在針對地勢低窪、排水不良的區域進行結構性改善，透過主幹管的分流設計，有效提升水流疏導速度與承載能力，大幅降低文雅里積淹水風險。楊瓊瓔也表示，感謝台電公司配合市府雨水下水道工程同意將電桿電纜線下地，還給地方居民期盼已久、乾淨漂亮的天際線，可有效提升城市景觀與公共安全，並增進民眾生活品質。



