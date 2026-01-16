中央地方協力 新竹縣豆子埔溪環境改善工程啟動

（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）為提升大新竹水環境，環境部與新竹縣政府合作啟動「豆子埔溪環境改善工程」，今天開工典禮由環境部長彭啓明、新竹縣長楊文科共同主持，象徵中央與地方聯手打造都市水岸、改善水質。

彭啓明致詞指出，環境部長期關注新竹水質與環保議題，此次特別撥款支持豆子埔溪工程，除了改善水質，更致力於提升空氣品質與居住品質，完工後能解決長久以來的異味與污染問題，更有望成為竹縣未來的新觀光景點。

楊文科致詞說，豆子埔溪為竹北母親河，本次工程範圍由至善橋至博愛橋，長約1.6公里，目標超越韓國首爾清溪川治理經驗，將原本受都市化影響的河道，重新打造成為居民引以為傲的休閒場域。

新竹縣政府工務處提供新聞資料表示，該工程將建置每日處理量達5000公噸的礫間處理系統，利用天然礫石淨化生活污水，預計氨氮去除率可達70%，預防魚類暴斃並消除河川臭味，淨化後的水體將放流回溪流循環利用。

除了淨水目標，工務處指出，工程也規劃藍綠廊道縫補，透過增設親水階梯、步道及跨河跳石，讓孩童能安全親近水域並觀察生態。全案工期約600天，預計116年底完工，屆時將兼顧治水、淨水、親水及活水目標。（編輯：林恕暉）1150116