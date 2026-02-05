「中央地方合作」促成輝達落腳北士科 李四川：感謝劉世芳

李四川表示感謝內政部長協助，讓輝達能順利進駐北士科。（資料畫面）

輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、T18基地，近期將完成簽約，行政院長卓榮泰昨（4日）表示，此案是中央與地方合作的成功案例，台北市副市長李四川今（5日）證實，並感謝內政部長劉世芳給予北市府協助。

輝達進駐北士科計畫邁入最後階段，台北市區段徵收及市地重劃委員會昨日審議通過T17、T18基地地上權計畫書及權利金，後續將由市府與輝達進行議價，完成後即可正式簽約，台北市副市長李四川表示，這是整個案子的最後一個程序，預計近期即可定案。

卓榮泰昨日指出，輝達落腳台北是中央與地方徹底合作的成功案例，包括經濟部核定「人工智慧創新研發中心計畫」，以及內政部迅速協助解決北士科地上權法規適用問題，與台北市攜手將輝達留下。

對此，李四川今日受訪證實，輝達案確實是中央與地方共同合作促成，並特別感謝內政部長劉世芳在過程中給予市府協助，他強調，輝達留在台北，不僅有助於北市發展，更對整體台灣AI產業具有重大助益。





