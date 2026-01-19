中央地方合作「持續照顧百萬租屋族」 社宅政策三軌同步推進

即時中心／顏一軒報導

立法院內政委員會今（19）日針對「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計劃精進方案」，邀請內政部進行專案報告，由部長劉世芳親自列席。針對部分立委關心的社會住宅興辦、包租代管社宅及租金補貼等議題，內政部再次說明，照顧百萬租屋家庭承諾不變，中央與地方會從政策可及性、立即性與精準性三個面向優化住宅政策配置，並強調中央會持續興建，但地方政府也必須要跟上，共同推進社會住宅興辦的實際進度，持續興辦社會住宅；目前在多元興辦、租金補貼及包租代管三軌政策執行下，已有超過百萬租屋族獲得政府照顧與支持。





內政部表示，住宅法在2011年立法完成，並於隔年公佈實施，成為國內住宅政策核心規範。國內推動社會住宅政策是經歷過兩階段，第一階段是在2017年至2020年是由地方政府主辦，惟2020年起興建速度明顯變緩，中央立即扛起責任，接手社會住宅興辦工作，第2階段就是從2021年起，由內政部偕同國家住宅及都市更新中心投入實質興建，並結合國公有土地、整體開發、促參及都市更新分回等多元興辦策略。

截至去（2025）年底，全國直接興辦社會住宅共12萬2,680戶，中央興辦7萬138戶，占57.17%，地方興辦為5萬2,542戶，占42.83%；此外，為支持婚育家庭優先承租社會住宅，去年在雙北、桃園、台南及高雄等4縣市釋出1,022戶婚育宅，今（2026）年預計可再提供逾1,000戶，未來3年內會再釋出1萬戶，以提高青年婚育家庭保障。

另在包租代管社會住宅部分，可精準提供符合青年就業、就學的租屋需求，並有效引導空屋轉化租賃房源，目前有效契約10萬4,803戶，其中經濟及社會弱勢戶占比達43%，其在政府支持政策下，獲得妥善照顧；300億元中央擴大租金補貼專案計畫，亦累計核定戶數91萬3,867戶。

內政部為保障租屋民眾能夠穩定安居、因應都市核心區用地不足及落實減碳目標，除既有居住政策外，持續推動房屋稅條例與租賃條例修法、稅賦減免、活化都會區37.5萬戶低度利用住宅資源、老宅延壽機能復新等多項措施，以達到租屋資訊透明化、健全住宅市場、提升民眾居住品質，並符合減碳與環境保護之施政目標。另依據立法院審查住宅法之決議，就保障婚育居住、租金資訊透明、強化社會住宅登記及完備土地儲備機制等面向研擬行政院版之住宅法修正條文。

最後，內政部強調，面對人口結構變化、都會區土地取得及青年租屋需求等因素。近期，部長劉世芳已陸續拜會新北市長侯友宜與桃園市長張善政，未來也將拜訪台北市、台中市，請地方配合中央提升社會住宅用地供給精進措施，直轄市在進行整體開發時，應留設5%土地作為社會住宅興建使用，共同擴大社會住宅興辦及供應量能。同時積極辦理包租代管社會住宅與租金補貼等方式，一同擴大租屋公共支持力量及落實居住正義。





