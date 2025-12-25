中央地方攜手合作 國1中豐交流道12/26通車

為改善桃園地區國道交通壅塞問題，「國道一號中豐交流道新建工程」將於十二月廿六日上午六時正式開放通車。行政院長卓榮泰今（廿五）日在交通部長陳世凱、立法院多位委員、桃園市長張善政及高速公路局局長陳文瑞等人陪同下，前往桃園市出席通車典禮，見證重要交通建設成果（見圖）。

卓榮泰表示，桃園在行政院推動「桃竹苗大矽谷計畫」中占有關鍵地位，並同步推進桃園航空城、第三航廈及A二十一轉運站等重大建設，完善交通路網是帶動科技與產業發展的重要基礎。他感謝交通部與高公局如期完成中豐交流道工程，讓民眾提前享有便利的交流道服務。通車後，除可有效分流車潮、紓解周邊交通壓力，也能縮短國道一號往返青埔與中壢地區行車時間，串聯桃園整體交通路網。

卓榮泰也特別感謝桃園市政府在工程推動期間的全力協助，及施工團隊辛勞付出，讓工程順利提前完成，展現中央與地方攜手合作、共同為民服務成果。

交通部長陳世凱指出，桃園市人口持續成長，對交通建設需求日益增加。近年來，中央已在桃園地區投入超過千億元推動國道建設，軌道建設也將陸續展開，相關成果有賴地方政府與立委支持。此次中豐交流道提前通車，正是中央、地方與工程團隊通力合作的具體展現，後續南側工程也將持續與市府協力推動。

高公局說明，中豐交流道位於內壢與中壢交流道間，專供五楊高架道路北入、南出使用，啟用後可分擔既有交流道車流，提升道路通行效率。同時配合國道一號平面主線拓寬工程，減少主線與五楊高架交織路段回堵情形，全面優化交通服務水準。相關工程已全數完成，將於明（廿六）日上午六時同步開放通車。