中央地方攜手建設 中豐交流道通車

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮時表示，交通部長陳世凱與桃園市長張善政昨日特別扮作耶誕老人，送桃園市兩份大禮，一是提前通車的中豐交流道，一是啟用的桃園機場第三航廈北登機廊廳，讓桃園交通建設更向前跨出一大步。通車的中豐交流道將有效串聯中壢、青埔及內壢地區，節省青埔地區往來泰山轉接道行車時間約10分鐘，讓市民擁有一條更快速回家的道路。

卓揆特別肯定交通部高速公路局與施工團隊辛勞，讓原定明年6月完工的工程，提前6個月通車；同時也感謝桃園市政府在工程期間全力協助，以及地方里長與議員與市民妥善溝通，透過中央與地方緊密合作，讓此項重大交通工程順利落成。

卓揆表示，中央近年來在桃園展開許多大型計畫，包含桃竹苗大矽谷、桃園航空城、桃機第三航廈，以及機場捷運A21環北轉運站建置等。其中，「桃竹苗大矽谷推動方案」是行政院最先核定的計畫，希望未來能與嘉南高屏「大南方新矽谷」共同成為帶動臺灣高科技發展的雙引擎。

卓揆出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，未來青埔往來泰山節省約10分鐘行車時間。（行政院提供）