中央地方攜手投入多元體育教育深化校園發展

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▲台灣的學生藉由與新南向國家學校互動交流，提升學生競技實力與國際視野。(體育局提供)

為持續推動校園體育發展並培養學生多元運動能力，台南市政府體育局積極爭取運動部補助，並編列市府配合款共同推動相關計畫，114學年度已獲核定辦理高爾夫、山野教育、民俗體育及新南向國際交流等多項計畫。

體育局長陳良乾表示，各項補助計畫係延續歷年推動成果，並結合12年國教素養導向精神，持續深化校園體育教育內涵。其中，「山野教育推廣計畫」透過登山體驗、戶外探索及課程發展，引導學生培養親山、敬山觀念，建立登山安全知能與環境倫理，同時促進跨校交流與教師專業增能，落實戶外教育與探索學習精神。

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▲「高爾夫運動推動計畫」則配合教育部體育署SH150方案，透過系統化訓練與課程增加多元運動參與機會。(體育局提供)

「高爾夫運動推動計畫」則配合教育部體育署SH150方案，補助學校成立運動代表隊及發展運動社團，透過系統化訓練與課程規劃，增加學生多元運動參與機會，養成規律運動習慣，並提升學生體適能與運動技能。另「民俗體育扎根計畫」鼓勵學校將扯鈴、跳繩、舞龍舞獅等民俗體育融入課程、課間及課後活動，透過競賽、展演及能力認證等方式推廣傳統運動文化，達到體育推展與文化傳承並重之目標 。

此外，在國際交流方面，本市多所學校獲核定辦理新南向移地訓練交流計畫，涵蓋網球、羽球、籃球及帆船等運動項目，規劃赴馬來西亞及泰國等國家進行移地訓練與交流，藉由與新南向國家學校互動交流，提升學生競技實力與國際視野，並促進雙向體育文化交流與專業發展 。

體育局表示，透過中央與地方共同投入資源，有助於學校穩定推動多元體育課程與活動，並逐步建構完善體育學習環境。未來體育局將持續結合地方特色與教育需求，深化校園體育發展，培育兼具健康體魄、團隊合作與國際視野之優質人才。