中央地方攜手推動仁武捷運 林岱樺：捷運建設提升生活品質

▲捷運建設衝刺仁武！林岱樺：生活品質全面提升。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為因應仁武地區人口快速成長與交通需求，立法委員林岱樺於今（5）日在仁武區公所召開「仁武地區捷運整體路網規劃進度與未來發展研討說明會」。會中邀集中央與地方相關行政機關代表出席，包括黃飛鳳議員、江瑞鴻議員，以及多位基層里長到場表達地方期待，展現中央與地方攜手合作，為地方發展與鄉親福祉共同努力的決心。

林岱樺表示，本次說明會出席單位橫跨中央到地方行政體系，涵蓋交通建設、捷運規劃及地方治理等相關單位，出席此次會議最大的用意是傾聽地方聲音、整合基層需求，展現政策向下扎根的具體行動。這也是中央與地方民代攜手合作，為鄉親爭取地方發展、提升生活品質的實際案例。

林岱樺指出，仁武區近年發展快速，人口迅速增長，通勤與交通壓力日益增加，捷運建設已成為地方迫切期待的重要建設。本次會議除盤點仁武地區捷運路線規劃進度外，也已明確要求高雄市政府捷運工程局納入地方實質需求，加速完成「高雄市整體捷運路網規劃」，並於115年6月底前依程序提送交通部審查核備，正式進入中央審議階段，為後續可行性評估與建設作業奠定關鍵基礎。

會中，江瑞鴻議員及黃飛鳳議員也針對地方實際需求提出多項具體建議，包括評估於水管路、鳳林路仁武運動公園設置捷運站，並就仁雄路、鳳仁路等交通壅塞熱點，建議結合捷運站體規劃複合式停車空間；同時要求在捷運規劃階段，搭配先導公車、小黃公車及幸福巴士等公共運輸配套，逐步改善居民日常通行環境。

林岱樺強調，捷運建設不只是交通工程，更是帶動地方整體發展的重要引擎。未來路線與站體規劃，應結合公有地聯合開發，納入里民活動中心、親子室內遊憩中心、公托、長青中心及社會住宅等多元公共服務，讓建設成果真正回饋在地居民，全面提升生活品質。市議員黃飛鳳也提出大樹區依山傍水，應該設置觀光輕軌，以大樹區的觀光優勢推動整體大樹區的發展。

林岱樺指出，整體捷運路網仍須依中央程序審議，後續將依序進行可行性評估、綜合規劃與環評作業，服務處將持續追蹤進度，並與市府及中央保持密切溝通，確保仁武捷運路線列為優先推動項目，讓地方發展穩健前行。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）