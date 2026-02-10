中央地方攜手推動桃園交通建設 台66線平交路口高架化改善工程開工





「台66線0K+000～3K+200段平交路口高架化改善工程」10日下午舉行動土典禮」，行政院長卓榮泰出席時表示，桃園是國家的門面，在全國「六大區域產業及生活圈」計畫中，更是「桃竹苗大矽谷」的核心重鎮，驅動國家高科技發展的重要引擎，因此做好地方交通建設，才能讓地方發展確實到位。

桃園市長張善政表示，本次改善工程將有效提升台61線與台66線系統交流道的銜接順暢度，進一步強化區域間產業運輸效率。其中，台66線東段工程預計於明（116）年3月完工；西段工程則為台66線高架化的最後一哩路，周邊涵蓋大潭電廠、大潭工業區、中油第三座液化天然氣接收站、桃園科技園區大潭工業園區及環保園區等重要產業聚落，完工後可望大幅帶動地方整體發展。



行政院長卓榮泰、桃園市長張善政出席「台66線0K+000～3K+200段平交路口高架化改善工程」動土典禮。

卓榮泰在行政院發言人李慧芝、交通部長陳世凱、交通部公路局長林福山、法務部政務次長黃世杰陪同中與會，桃園市長張善政率同市府工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、交通局副局長王旭斌、觀音區長劉草典出席，立法委員涂權吉、郭昱晴、市議員許更生、陳睿生等均到場參加。

卓揆表示，今日動土的台66線工程，是中央、地方長期規劃的重要地方交通建設，未來完成最後一哩路後，將會串聯桃園地區「三橫（國1甲、國2、台66）三縱（國1、國3、台61）」的區域路網，如同蜘蛛網一般四通八達，成為符合地方需求的現代化交通建設。

行政院長卓榮泰於「台66線0K+000～3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」中致詞。





卓榮泰說，台66線連結桃園地區海線的觀音與山線的大溪，貫穿在地的歷史文化與科技產業；此外，觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業園區、草漯市地重劃區都位於沿線，未來台66線工程完工後，將有助於帶動沿線的產業園區投資。

交通部長陳世凱表示，台66線平交路口高架化工程是桃園「三橫三縱」交通建設的重要里程碑，全案經費約91.77億元，完工後可有效改善平面道路車流混雜情形，降低路口衝突風險，全面提升行車安全與路網使用效率。

桃園市長張善政於「台66線0K+000～3K+200段平交路口高架化改善工程行動土典禮」中致詞。





張善政指出，台66線因歷史因素，尚有約9公里路段未完成高架化，長期由平面道路承載大量重車通行，不僅加重道路交通負荷，也對地方交通安全與行車事故風險帶來嚴峻挑戰。對此，張市長也感謝行政院、交通部及公路局的支持，使桃園多處交通瓶頸與問題路段得以逐步改善，期盼未來中央與地方持續攜手合作，共同推動桃園交通建設與產業發展。

交通局指出，台66線觀音至新屋路段因保留平交路口，隨著產業發展，行車安全風險日益升高，改善工程分為東、西兩段施作。東段（6K～9K）預計於明（116）年3月完工；西段則目標於118年10月完成全線高架化通車，主線將維持雙向4車道配置，全面提升南桃園路網效率及人本交通安全。

「台66線0K+000～3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」與會貴賓大合照。

