中央地方攜手推社宅 侯友宜盼政策方向更明確

▲內政部劉世芳部長與新北市侯友宜市長雙方團隊合影。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市長侯友宜今（6）日接待內政部長劉世芳，雙方就社會住宅興辦、整體開發區社宅用地留設、包租代管及租金補貼等住宅政策進行交流。新北市政府表示，市府與中央合作推動的社會住宅計畫均已進入實質興建階段，未來將持續支持並配合推動，透過多元住宅政策工具，擴大社會住宅供給，落實居住正義。

新北市政府指出，市府持續以社會住宅、租金補貼及包租代管三軌並進，穩定提供市民可負擔的居住選擇。目前新北市自行興辦社宅已完工6,805戶，興建中及待開工1,937戶，規劃中11,374戶，合計達20,116戶；加計中央於新北市境內預計興辦14,991戶，整體社會住宅供給量將達約3.5萬戶。另租金補貼已核定13.8萬戶，包租代管累計媒合約4.2萬戶，逐步擴大租屋公共支持量能。

侯友宜市長於會中表示，新北市會配合中央制定的社會住宅政策，與中央攜手合作持續推動，並盼中央在社宅整體政策方向能更臻明確，包括整體開發區社宅用地留設比例、財源配套機制及租金補貼政策穩定性，以利地方政府依循推動，確保政策長期可行。

此外，市府亦提出板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業園區，以及土城、永和行政園區等重要都市計畫案件，盼內政部加速審議，儘早推動，完善公共建設與城市發展。