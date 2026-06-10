中央地方攜手查獲市值逾千萬違法電子菸 黃偉哲頒加菜金感謝守護治安

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台南市政府與中央執法機關攜手合作，查獲近年來規模最大宗的非法電子菸案件，海巡署偵防分署台南查緝隊舉行記者會，台南市長黃偉哲前往頒發加菜金，慰勉第一線查緝人員長期投入查緝工作的辛勞。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市政府與中央執法機關攜手合作，查獲近年來規模最大宗的非法電子菸案件，市值超過約1千萬元，充分展現打擊違法菸品具體成果。海巡署偵防分署台南查緝隊今(10)日舉行記者會，台南市長黃偉哲特別於議會總質詢前前往頒發加菜金，慰勉第一線查緝人員長期投入查緝工作的辛勞。

黃偉哲表示，電子菸產品常以多元口味及新穎包裝吸引年輕族群，近年更出現摻有依託咪酯的「喪屍煙彈」，日前行政院已宣示要將依託咪酯列為一級毒品，可見它對於民眾健康及公共安全造成重大威脅。他呼籲莘莘學子千萬不要因一時好奇或同儕勸誘就嘗試吸食，因為將嚴重戕害身體健康，尤其暑假即將來臨，請家長及同學要多加留意。

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黃偉哲指出，雖然查緝非法電子菸的價值低於毒品類，但是其危害更甚於毒品，因為不法分子將其包裝後，引誘年輕人吸食，此次成功查獲大型非法電子菸據點，有效防堵違法產品流入市面，充分展現地方攜手中央跨機關合作打擊犯罪的成效。他也代表台南市民感謝海巡及相關單位攜手合作，努力維護城市安全。

海巡署偵防分署副分署長劉志慶說明，本案由海巡署偵防分署台南查緝隊會同警察及檢調機關共同偵辦，於嘉義地區查獲大型非法電子菸發貨中心，現場查扣電子菸主機近4千台、各式煙彈9千5百餘盒及大量相關組合元件，估計市值超過新臺幣1千萬元。部分產品來源不明，且疑涉添加依託咪酯（Etomidate）等非法成分，全案已移送司法機關偵辦。

市府指出，市府將持續配合中央推動反毒、反私菸及健康促進工作，並結合社區力量加強宣導，提升民眾對非法電子菸及新興毒品危害的認識，共同打造健康、安全的生活環境。

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