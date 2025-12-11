中央地方攜手檢視LNG工程 張麗善：以最高標準守護雲林

麥寮LNG專案執行情形暨安全管理規劃機關研商會議，由縣長張麗善主持。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（11）日召開「麥寮 LNG 專案執行情形暨安全管理規劃機關研商會議」，由縣長張麗善主持，邀集經濟部產業園區管理局、能源署、台塑企業、縣議會與縣府相關局處共同與會，針對麥寮液化天然氣（LNG）接收站工程以及六接港區建設的重要安全管理議題進行深入討論。會議在縣府工商策進會會議室舉行，目的在於確保工程推動以安全無虞、資訊透明為前提，降低地方疑慮。

研商會議邀集經濟部產業園區管理局、能源署、台塑企業、縣議會與縣府相關局處共同與會。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次出席單位包括產業園區管理局副局長曾琡芬、能源署魏志吉科長、台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑及麥寮汽電公司副總經理陳禮民，縣議會由陳永修議員率領專案小組成員出席，縣府消防局、環保局、建設處及勞青處等主管皆與會聽取簡報。

張麗善表示，縣府多年向中央爭取南公用碼頭建設，現已與經濟部達成共識，在能源轉型前提下推動麥寮燃煤機組轉為天然氣，同步興建 LNG 接收站並共同開發港區「一加三」碼頭。未來碼頭將支援能源運輸，也將協助食品加工、金屬機械與石化等產業提升出口量能，加速雲林產業鏈升級。

縣議會由陳永修議員率領專案小組成員出席，縣府消防局、環保局、建設處及勞青處等主管皆與會聽取簡報。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善強調，麥寮六輕是國家重要能源與製造重鎮，任何能源建設都攸關地方安全與永續發展，縣府必須以最高標準把關。她要求台塑提升廠區救災能力、強化天然氣外洩偵測系統，並重新檢討電業回饋金比例，認為現行縣府所得過低；另要求南公用碼頭採「岸壁式一次到位」方式建設，以利各船型靠泊。

台塑於會中說明，LNG 接收站將採最高國際規格建置，包括雙圓拱頂全容式儲槽、三階段量化風險評估（QRA）、自動偵測與緊急關斷系統，並承諾工程施工、焊接品質與監測設備均依全球最高標準執行，確保安全。台塑也指出天然氣污染遠低於燃煤，有助雲林邁向低碳永續。

中央代表則表示高度重視本案安全，將要求台塑持續提升自主防災能力，必要時增設紅外線顯像儀等高階設備，並承諾提供更完整資訊給縣府與議會，強化審查透明度。

張麗善透露，台塑將於12月19日舉辦「轉動未來 氣聚六輕」聯合動土典禮，象徵 LNG 設施與南公用碼頭正式啟動，對雲林產業發展與安全升級具有關鍵意義。

縣府表示，本次會議是推動中央、地方與企業共同對話的重要平台，透過資訊公開、技術溝通與安全把關，確保工程品質、港安及環保措施同步落實。未來縣府將持續監督每一階段工程，與中央緊密合作，共同守護地方安全並推動雲林邁向更高韌性的永續新未來。

