中央地方攜手補助4億元 公幼餐費每天基準95元

記者黃朝琴／臺北報導

中央與地方攜手，114學年挹注約新臺幣4億元經費，補助公立幼兒園餐點費，一般地區幼生每天以95元為基準，偏遠地區則是105元，並授權各縣市依生活成本和食材採購條件調整，確保幼兒獲得穩定的飲食照顧。

教育部今（6）日表示，為反映物價及食材採購成本，中央與地方攜手，113學年起調升公立幼兒園餐點費，確保幼兒營養均衡與高品質餐食。114學年繼續投入約新臺幣4億元，其中教育部補助3.5億元，和113學年相仿。

廣告 廣告

教育部指出，有了食材，也要有人烹調，教育部持續補助縣市政府配置公立幼兒園廚工人力，由專責人員製作餐點；114學年度共補助1702人、經費2.55億元。

依據「幼兒園餐點食物內容及營養基準」，2到3歲幼兒每天營養建議量為550大卡，4到6歲為700大卡，須選用國內在地生鮮食材，不提供含糖、含咖啡因飲料，點心應避免高油、高糖、高鹽食品，烹飪方式以少油為主，且須充分加熱，避免生食。

114學年中央與地方攜手挹注約新臺幣4億元經費，補助公立幼兒園餐點費。（教育部提供）