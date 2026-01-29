中央地方聯手杜絕非法棄置土石方 卓榮泰推三大策略：強化科技監管、擴充去化量能

（圖／行政院直播）





行政院長卓榮泰表示，為確保國土永續與落實環境正義，中央與地方將攜手合作，全面杜絕不肖業者非法棄置營建剩餘土石方。行政院已核定多項管理與去化配套，並因應近期各地土資場去化受阻、收費異常情形，提出三大具體策略，GPS雙軌並行，開放小貨車申裝GPS，透過科技管理，暫置場擴充及流程簡化，加速土石方去化、強化全程流向管控，兼顧產業發展與環境保護。

卓榮泰指出，行政院已核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等作法，強化營建剩餘土石方處理方式。並要求強化清運處理機構運用GPS、衛星及無人機空拍等科技管理；加強稽查、執法，以達全程流向管理，促進土石方資源有效循環及妥善利用，創造產業經濟與環境保護共好。

卓榮泰表示，去年8月1日，內政部會商環境部令頒全國統一聯單格式，並自今年1月1日生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處。

卓榮泰說，不過近期因去化困難，導致各縣市有土資場收費異常的現象。行政院與各地方政府共同協商討論，具體提出三項策略：一、GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS，確保合法載運。二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央來尋覓提供場地、地方協助管理。三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送至最終去化場所。

卓榮泰表示，三項策略，有助提升效率並加速去化。中央與地方、政府與民間將共同合作處理問題。

卓榮泰表示，面對現行土石方去化受阻情形，他要求應務實尋找合適土地暫置，讓工程順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程；各部會落實要求所轄工程，在規劃設計時就要從源頭減量進行土方平衡；加速推動填海造陸計畫；呼籲各地方政府共同建置公有暫置場。

卓榮泰強調，行政院會與各縣市緊密協調，要求針對暫置場在農曆年前完成啟用程序，並訂定自治條例。請各縣市政府共同合作及協助。

