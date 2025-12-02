中央地方討論廚餘養豬退場 竹市明年12月起禁廚餘養豬

為了持續守護台灣豬，也要全面防堵非洲豬瘟，需要跨部會、跨縣市共同合作，非洲豬瘟中央災害應變中心1日與地方政府開會，會中討論的議題之一就是外界高度關注的廚餘養豬是否將全面退場。

新竹市在會後已經做出具體回應，表示配合中央政策，將於明（2026）年12月起全面禁止廚餘養豬，3家廚餘養豬場屆時將全面以飼料餵養豬隻。

時間拉回到今（2025）年10月，台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，讓養豬業如臨大敵，疫調結果指向未落實蒸煮的廚餘是最有可能的感染源，讓廚餘養豬的風險成為討論的焦點。針對退場機制，農業部長陳駿季上月就已經預告大方向。

農業部長陳駿季表示，「至於說廚餘的這些料源的部分，大方向我想我們會先禁用家戶的廚餘，未來可能會用正面表列的方式來處理，第2個部分就是整個大方向，我們都知道外界都在關心廚餘所造成的風險，所以我們也在研議什麼樣的落日的情況之下，能夠讓廚餘養豬業者有一個比較好的過渡期。」

根據中央社報導，1日會後農業部長陳駿季進一步透露，規劃方案之一是全面禁用廚餘養豬，轉型最後期限訂在2026年12月31日，但還未定案，部分縣市有其他意見，且需和豬農討論，目前方案都還在討論當中。

