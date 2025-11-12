中央地方通力合作 加速災後重建

記者郭曉蓓／臺北報導

中央氣象署昨日表示，「鳳凰」颱風已於昨日晚間7時40分左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，8時30分解除颱風警報。針對颱風帶來的豪大雨威脅，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳指出，颱風外圍環流自本週一陸續造成零星災情，各部會務必提高警覺，以最嚴竣態度應對災害，切勿因此輕忽；另中央地方通力合作，落實各項應變作為，加速各項復原重建工作。

有關災情部分，中央災變中心表示，累計災情共計431件、70傷。淹水災情121件 ，主要集中於宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山。宜蘭縣未退水15處，主要位於五結鄉、冬山鄉與壯圍鄉的農田、排水路周邊低窪區；另一處位於花蓮馬太鞍明利村。自來水已全數復水，電力則陸續修復中。

有關萬榮鄉明利村溢流淹水，水利署指出，連日豪雨讓馬太鞍溪暴漲，從左岸無堤防處衝入萬榮鄉明利村，因雨量增加，且河道淤積嚴重，加上颱風帶來的水土導致改道，泥水流因此灌往萬榮明利社區，該署已派怪手搶險進行導水，配合鼎塊積極防堵措施，防止河水溢出後進入市區。劉世芳指示，水電維生組盡速採取適當措施，持續清除道路淤泥，調整水路，阻止河水持續溢出進入市區，後續則加速相關工程修復。

針對宜蘭縣淹水災情，劉世芳叮嚀，請各部會持續掌握淹水災情，並全力支援調度協助救災。目前花蓮持續降雨中，請疏散撤離組密切與花蓮縣政府保持聯繫，做好撤離與妥善安置；醫衛環保組主動聯繫有淹水災情之地方政府，積極協助各地方政府執行各項道路清淤、環境清潔、消毒、防疫等工作。

劉世芳說，有關收容場所災民自行離開，若有安全疑慮，請參考災害防救法或行政執行法確實執行，不得讓民眾隨意返家，以確保安全。另請替代役訓練及管理中心主動調度宜蘭現役替代役男，協助蘇澳鄉及宜蘭縣進行復原重建工作。