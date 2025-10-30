中央地方齊心抗豬瘟！盧秀燕宣布「三大支持措施」 力挺產業度難關
非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今(31)日上午召開記者會，台中市長盧秀燕率領市府團隊一同出席。盧市長表示，跨局處防疫工作持續進行，與中央攜手防疫合作順暢，今日宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至10月23日起適用，相關補助將加快行政作業，務求資源即時送達第一線，共同防堵疫情。
盧市長表示，疫情關鍵時期，中央與地方攜手合作，感謝中央的指導與支援，台中市政府與中央共同成立前進應變所，在統一指揮下迅速解決問題。以廚餘去化為例，行政院長卓榮泰昨日視察後，也肯定市府的處置已明顯改善，證明中央與地方的防疫合作運作順暢。防疫工作需要大規模動員，也特別感謝台中市民的配合，政府負有防疫責任，但仍需民眾齊心協力，才能將病毒鎖在案場，防止擴散。
盧市長指出，為力挺第一線防疫人員及受衝擊的業者，中市府提出三大支持方案，第一、廚餘進場免處理費：疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔。為感謝業者辛勞，並鼓勵其妥善清運，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。
第二、針對廚餘車以每車次計算發放清運津貼：因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，工作極為辛苦。他們是重要的防疫夥伴，因其配合調度，廚餘才能有序收集處理。為感謝其付出，將依據過磅紀錄的噸數，以及駕駛簽名紀錄，每車次補助250元至1,500元津貼；
第三、加碼補助豬肉攤商：針對中央昨日宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，台中同步跟進，對台中共404攤公有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元，加上中央補助，每攤總計可獲4萬5千元，全國最高。
盧市長強調，感謝第一線夥伴配合市府調度，讓防疫工作井然有序，有效圍堵疫情。市府將簡化行政流程，主動聯繫相關單位，盡快將補助發放到位。市府將持續努力，盼早日清零解封，讓市民與產業回歸正常生活。
農業部常務次長杜文珍表示，目前全國案例場仍僅有台中這一處。經第二輪精準疫調，全力將病毒鎖定於此，防堵擴散。另該案例場日前環境採樣仍檢出病毒，因此昨晚30名國軍弟兄已抵達案例場集合，整裝進場執行清潔工作，現場也有台中市動保處22名同仁、兩位前進指揮所專家參與。對於過程中發現大量雜物未清除，已由台中市環保局派車載往焚化廠處理。
此外，今晨已再請國防部增派50名官兵支援，目前現場共80名國軍持續清理，待完成環境雜物清除後，現場待命的35名化學兵也將立即進場消毒，動保處同仁亦在現場協調，不論是防護衣穿脫或相關安全注意事項，專家都在任務簡報中清楚說明，國軍也架設夜間照明，確保作業安全。另有關市府提出的疫調報告仍由專家分析中，完成後將對外說明。
台中市副市長鄭照新表示，由於案場第二次採檢仍呈陽性，必須再次進行徹底清潔與雜物移出，後續消毒才能有效。現場雜物不僅數量龐大，清理難度也高，例如部分地面實為長年沉積的污水與豬隻糞便結合成硬塊，須以刮除方式處理，所需人力甚多。為此，中央地方聯合清消小組向國軍申請支援，特別感謝陸軍十軍團、陸軍五八砲指部等所有國軍弟兄；此外，為防範小動物進出案場，建設局已現場會勘並架設圍網，加強封鎖線周邊防護。
農業局表示，截至10月30日，已完成152場養豬場健康訪查，昨日另採檢15場、27頭豬隻送驗，結果均為陰性，顯示台中豬隻健康無虞。
此外，農業局也每日掌握全市斃死豬數量，目前共掌握12場、20頭斃死豬，PCR皆陰性，並已依規完成化製處理，降低病原擴散風險。
環保局指出，市府依中央指引去化廚餘，以焚化發電與沼氣發電為主、衛生掩埋為輔，臨時開設的垃圾衛生掩埋場已從9處縮減至3處，僅保留文山、沙鹿、后里三處並依規加嚴執行，每50公分廚餘即覆土30公分，每日作業結束後再加厚覆土至少50公分，全面消毒降低野生動物覓食風險，所有車輛也須完成清洗與消毒程序才可離場；同時，10月28日起已開放文山及烏日焚化廠收受養豬廚餘，昨日廚餘進廠焚化量約188公噸，累計已達540公噸，將持續彈性調度各處理設施，穩定去化廚餘。
衛生局表示，持續查核市售豬肉來源，範圍涵蓋傳統市場、肉品攤商、加工業者及網購平台等，截至昨日累計稽查714件產品，全數合格。呼籲民眾勿從境外違規攜入豬肉製品，以免違規受罰並增加疫病風險。
經發局也持續對市場執行監控，針對台中市30處公有及15處民有市場，共233家生鮮豬肉攤販，每日追蹤價格與來源，確保供應品質安全。目前出攤數為個位數，針對配合禁運禁宰政策休市的攤商，中市府已宣布免收使用費。此外，也同步掌握雞肉、魚肉、雞蛋、牛肉等替代物資價格與供應，穩定民生物資。
