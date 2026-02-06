中央大學二0二六松櫻祭登場 打造春日校園盛會

松櫻祭由學生團隊自主規劃與執行，結合校園市集、拍照打卡與校園開放日等多元內容。（中央大學提供）

記者陳華興／桃園報導

國立中央大學全新打造的春季校園盛事「松櫻祭」二 月六日在中大湖廣場正式揭開序幕，活動為期一個月至 三月七日。松，是中大的精神象徵，代表著經冬不凋的堅毅與紮實的學術根基。櫻，則是春天的使者，象徵著創新、綻放與生機勃勃的校園氣息。松櫻祭的誕生，不只是一個節慶，更是希望在嚴謹的學術殿堂裡，注入更多人文藝術與校園認同感。

蕭述三校長表示，大學的價值不僅存在於課堂與研究之中，更體現在學生對校園的投入。（中央大學提供）

今年松櫻祭由學生團隊自主規劃與執行，結合校園市集、拍照打卡與校園開放日等多元內容，邀請師生與民眾在松樹與櫻花交織的春日景致中，共同感受校園的青春活力與溫暖氛圍。

開幕儀式由吉他社與熱音社學生帶來精采音樂演出，為活動揭開熱鬧序幕，也為春日校園注入滿滿青春能量。從舞台演出到活動規劃，皆可看見學生投入與創意的成果，展現中央大學鼓勵學生主動學習、勇於實踐的校園文化。

蕭述三校長表示，大學的價值不僅存在於課堂與研究之中，更體現在學生對校園的投入，以及彼此之間建立的連結。學校長期支持由學生發起、共同規劃的活動，也期盼透過松櫻祭，讓師生在忙碌的學習與研究之餘，能放慢腳步，重新感受校園風景與生活溫度。

今年松櫻祭活動內容豐富多元，二月六日至三月七日期間，中大湖廣場設置拍照小道具與合影打卡區，完成指定任務即可兌換限量紀念小禮品，邀請師生與民眾在春日校園中留下美好回憶。三月七日於依仁堂前舉辦「松櫻市集」，並結合 Open House Day 校園開放日，透過院系介紹、與學長姐交流互動，以及實驗室與教學場域參訪等多元體驗，讓參與者深入了解各學系的課程特色與研究環境。整體活動結合市集氛圍與校園參訪，打造結合學術探索與未來想像的春日校園體驗。