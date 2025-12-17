中央大學團隊研發中溫高效製氫核心材料 助能源轉型

（中央社記者趙敏雅台北17日電）氫能在能源轉型、淨零碳排扮演關鍵要角，中央大學研究團隊在質子傳導型固態氧化物電解（P-SOEL）核心材料與微結構開發上取得突破，研製出較低溫下高效運作、兼具穩定與耐用的電極與電解質材料，並建立能讓反應更順暢的多孔結構，降低製氫所需電力。

國科會今天舉辦研究成果記者會，國立中央大學氫能研究中心主任曾重仁研究團隊，在國科會補助下，成功研發中溫高效製氫核心材料。國科會工程處處長洪樂文表示，曾重仁研究團隊在製氫技術上重大突破，這項進展關乎製氫效率與未來應用可行性，對台灣來說非常重要。

曾重仁說明，團隊以鋇鈰鋯釔氧化物（BCZY）製作多孔中介層，並優化煆燒條件，以獲得良好的孔隙度，就像在兩個零件之間鋪了一層「會透氣、抓得更牢的海綿墊」，既讓氣體流動，也讓接觸更緊密，因此更容易產生反應，效率自然提高，接續把粉末細化，並用雷射進行微細加工，使化學反應更快、阻力更小。

曾重仁指出，這樣做出的單電解池在650°C、1.6伏特（V）的條件下，能達到每平方公分5568毫安培的高電流密度，相較傳統需高於800°C才有的表現，以較低溫的方式就能做到，不僅節能，壽命也更長。

在空氣電極方面，團隊採用鐠鋇鍶鈷鐵氧化物（PBSCF）材料，曾重仁說明，在600°C仍具良好導電與適當孔隙，有利於氣體通行，熱脹冷縮幅度也小，較不易產生應力與裂紋。透過界面工程的調整，PBSCF與BCZY間的貼合度與匹配性更佳，如同接縫處「磨到最服貼」，能提升反應效率與延長電解器壽命。

此外，研究團隊用多種材料分析方法驗證晶體結構、界面形貌與導電行為，確認電解器在中溫條件下仍能長期穩定運作，維持高活性且高效率，為中溫P-SOEL系統奠定關鍵材料與介面基礎，也為產氫電解器未來商品化與在地化提供實質支撐。

曾重仁表示，未來團隊將持續強化材料穩定性與製程研究，並與產業界緊密合作，將實驗室技術轉化為適合量產的製程，在實際場域落地。（編輯：翟思嘉）1141217