中央大學推2026衛星影像月曆 捕捉台灣國家公園生跡

國立中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合作，10日發表以「生跡」為主題製作2026年衛星影像月曆，以50公分解析度先進衛星光學影像，捕捉各國家公園壯闊多變的樣貌，不但呈現台灣自然生命脈動，更是融合衛星科技、自然美學、生態關懷與教育使命之重要成果。

中央大學太空及遙測研究中心教授兼資源衛星接收站主持人曾國欣說，這次月曆以衛星視角記錄山脈紋理、水系延展、森林演替與棲地變遷，展現台灣生態的豐富性與動態變化。從玉山國家公園的台灣黑熊、雪霸國家公園的櫻花鉤吻鮭，到墾丁國家公園夜間綻放的棋盤腳花、台江國家公園的黑面琵鷺，每一幅影像皆結合科學觀測與生態知識，呈現萬物適應環境、共存共榮的故事。

國立中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合作，10日發表2026年衛星影像月曆，以50公分解析度先進衛星光學影像，捕捉各國家公園壯闊多變樣貌。（呂筱蟬攝）

中央大學校長蕭述三表示，月曆主題生跡，也就是生命在大自然中留下的足跡，這次與國家公園署合作，是科學研究與永續教育向大眾延伸之成果，讓衛星觀測不僅是科學研究，更是洞察自然與生態變遷的重要利器。

國家公園署長王成機指出，台灣的國家公園涵蓋高山、平原與海域，橫跨熱帶與溫帶氣候，展現全方位的自然樣貌與物種多樣性。在氣候變遷與人為壓力日益加劇的今天，自然資產正面臨前所未有的挑戰。透過衛星影像的全新視角，不但為台灣現有的9座國家公園及一座國家自然公園留下珍貴紀錄，也對自然生態的維護有更深刻的反思。

